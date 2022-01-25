В здоровом теле – здоровый дух: в «Екатеринбурггазе» стартовала 18-я Спартакиада

Фото из архива АО «Екатеринбурггаз»

Следом предстоит определить лучших участников и лучшие команды: в пулевой стрельбе (25-26 января) и в настольном теннисе (31 января-07 февраля).

Ежегодно более 300 сотрудников «Екатеринбурггаза» соревнуются в 15 спортивных дисциплинах: волейбол, лыжные гонки, пулевая стрельба, настольный теннис, бильярд, плавание, хоккей в валенках, баскетбол, шахматы, дартс, бадминтон, боулинг, мини-футбол, и легкая атлетика (эстафета и индивидуальный зачет).

Фото из архива АО «Екатеринбурггаз»

Призеры в видах Спартакиады в личном зачёте получают грамоты и медали, а в командном зачёте по итогам Спартакиады победителям и призёрам достаются переходящие Кубки. В 2021 году впервые истории Спартакиады Кубок за I место завоевала сборная команда Производственного управления-2.

Фото из архива АО «Екатеринбурггаз»

Руководство «Екатеринбурггаза» поддерживает спортивные мероприятия и активно принимает участие в различных дисциплинах. Генеральный директор Валерий Боровиков играет в составе команды по хоккею в валенках, а главный инженер Иван Паслер выступает за сборные по хоккею в валенках и волейболу.

Фото из архива АО «Екатеринбурггаз»

«Спартакиада «Екатеринбурггаза» – одна из добрых традиций нашей компании, впервые она прошла в 2004 году. Спорт играет огромную роль в нашей организации, ведь тренировки и соревнования помогают сотрудникам всегда находиться в прекрасной форме, быть активными и здоровыми. Верю, что очередная Спартакиада-2022 ещё больше будет способствовать традициям корпоративного содружества наших подразделений. Желаю всем участникам честной борьбы и отличных результатов», – отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.