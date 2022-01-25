Дело о загадочной смерти молодой мамы под Екатеринбургом вернули в прокуратуру: обвиняемому хотят ужесточить статью

Автомобиль, который сбил Светлану, так и не нашли. Фото: архив УГИБДД по Свердловской области / предоставлено семьей погибшей

Суд Первоуральская вернул в прокуратуру дело Михаила Дихтяря, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности сожительнице Светлане Маминой. Трагедия произошла на трассе под Екатеринбургом в ноябре 2015 года, тогда 30-летнюю свердловчанку сбил автомобиль.

В тот день Михаил вместе с друзьями и девушкой ездили в мегаполис, чтобы купить курительную смесь. Компания остановилась на остановке «Водоканал». Через несколько секунд Мамина погибла.

- Мы остановились, вышли из машины. Потом мы услышали крик Светы, Миша стал падать в канаву, и она просила, чтобы мы его удержали. Мы побежали вытаскивать его, а потом услышали сзади звук удара. Света лежала на дороге и не двигалась, она была мертва, - таков был посыл ответов друзей Михаила Сергея Шонохова и Игоря Вострова.

Лишь в 2020 году сестра Светланы узнала, что показания не соответствовали действительности. С тех пор родные погибшей уверены, что Миахил умышлено толкнул Светлану под колеса. А после этого запугал друзей перед допросом.

- Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления, - говорится в картотеке суда.

В суде мать Михаила заявила, что ее сын физически не мог вытолкнуть Светлану на проезжую часть. Так как плохо себя почувствовал после отравления смесью. Фото: предоставлено семьей погибшей

После долгого расследования дела об убийстве, квалификация была смягчена. По ней Дихтярю грозило бы до 2 лет лишения свободы.

- Я очень счастлива, - рассказывает сестра погибшей K.lvbkf Булатова. - Допрашивали Дихтяря. Было видно, что он выкручивается, словно уж на сковородке. Видно, с какого момента он начинает врать. Если я это замечаю, то и суд видит. Судья выслушал все стороны и пришел к выводу, что 109 статья УК - не подходит в данном случае.

Ранее адвокат Михаила Дихтяря кратко комментировал обвинение в адрес подзащитного. Сторона защиты убеждена, что смерть Светланы была несчастным случаем.

- Хочу отметить, что дело можно было прекратить в связи с истечением срока давности. Но Михаил Валентинович готов доказать свою невиновность в суде, - пояснял в разговоре с «КП»-Екатеринбург Антон Усков.

Отметим, что водителя иномарки Volvo, который сбил Светлану, так и не нашли. Автомобилист скрылся с места аварии, испугавшись ответственности за смертельное ДТП.