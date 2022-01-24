Уральский священник раскритиковал крещенские купания, сравнив их с цирком

Долгие годы представители духовенства боролись против проведения этого обряда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский священник игумен Вениамин (Райников) раскритиковал привычную традицию россиян, сравнив купание в проруби в Крещение с цирком. По его словам, церковь официально осуждает этот ритуал еще с 1551 года, долгие годы представители духовенства боролись против проведения этого обряда.

- Но в постперестроечные годы духовенство не только прекратило вялую борьбу с этим диким и неблагочестивым суеверием, но, отчаявшись с ним что-то сделать, решило возглавить то, что побороть не смогло. Причин я вижу несколько: потеря благоговения к святой воде и человекоугодие, - пишет на свой странице в Facebook игумен Вениамин.

Священник уверен, что купания в проруби – это просто проявление моды и опасного суеверия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Священник уверен, что купания в проруби – это просто проявление моды и опасного суеверия, и с иронией вспоминает, как видел мужчину, который окунался в прорубь со словами: «Господи, я люблю тебя».

- Я смотрю на бесовскую вакханалию, которая ежегодно совершается в святые дни праздника Крещения Господня, и от обратного понимаю, какую необыкновенную святыню даровал нам Господь – святую агиасму (святая вода – прим.ред). Пора нам вспомнить, что именно ее принимают те, кто отлучён от причащения Святых Христовых Таин, - добавил игумен.

Вениамин не верит в миссионерский потенциал купаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вениамин не верит в миссионерский потенциал купаний, так как суеверие рождает преступление, кощунство, глупость, а также жестокость.