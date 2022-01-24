Где еще в России, кроме Екатеринбурга, повышается плата за проезд в общественном транспорте

Не только в столице Урала дорожает проезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже два месяца, как екатеринбуржцы замерли в ожидании, пытаясь угадать, насколько же с 1 февраля поднимут плату за проезд. Речь тут об автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Дело в том, что в конце прошлого года Гортранс и метрополитен обратились в Региональную энергетическую комиссию (РЭК), чтобы повысить тарифы.

Они не менялись с 2017 года, из-за чего фактическая стоимость в 28 рублей для автобуса, например, уже не поспевала за себестоимостью проезда одного пассажира в 37 рублей. То же касается и метрополитена. Себестоимость сейчас - 42 рубля. А билет стоит 32. И то из этой суммы четыре рубля идут на оплату модернизации старых вагонов.

На прошлой неделе во время визита в Орджоникидзевское троллейбусное депо мэр Алексей Орлов заявил, что проезд поднимется до 33 рублей, причем для всего транспорта, включая метро. Но сегодня РЭК опубликовала постановление, по которому стоимость проезда все же будет ниже - 32 рубля.

С повышением стоимости проезда в 2022 году сталкивается не только Екатеринбург. «КП» посмотрела, где еще меняется плата за билет и сколько сейчас жители других крупных городов России платят за то, чтобы поехать куда-нибудь на трамвае, автобусе или троллейбусе.

Так на конец 2021 года выглядела стоимость проезда в российских городах. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Тюмени в прошлом году стартовала программа повышения стоимости проезда, которая продлится три года. В течение этого времени ежегодно проезд будет дорожать на 1 рубль. В 2021 год билеты стоили 28 рублей. Теперь они стоят 29.

Также повышение стоимости проезда произошло в Вологде. Причем жители города называют его рекордным - рост на 4 рубля при оплате наличными. В 2021-м у них, как и в Екатеринбурге, было 28 рублей за билет. А теперь будет 32. При этом для двух автобусных маршрутов, которые связывают Вологду и село Молочное. На одном из них, № 37, проезд повышается с 30 до 34 рублей. А на другом, № 37Э, - с 35 до 39 рублей.

В Челябинске с 2022 по 2024 год будет проходить транспортная реформа, одно из следствий которой - повышение стоимости проезда на двух новых автобусных маршрутах № 136 и № 158. Вместо 33 рублей придется платить 38. В целом же в городе проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе стоит 23 рубля. На маршрутке - от 25 до 28 рублей.

В Волгограде в конце года депутаты городской думы одобрили повышение стоимости проезда с 1 января на 3 - 5 рублей. Ранее при оплате наличными он составлял 25 рублей. Теперь придется выложить 30.

Изменилась с 1 января стоимость проезда и в Санкт-Петербурге - на 5 рублей. Теперь, чтобы проехаться в наземном транспорте, придется заплатить 55 рублей, а в метро - 65.

А в Москве со 2 января выросла на один рубль стоимость поездки на трамваях, автобусах и электробусах по «Единому билету». То есть теперь москвичам приходится платить 61 рубль. Если же говорить про метро, то по карте «Тройка» платить придется на четыре рубля больше. Теперь он стоит 46 рублей.

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Об этом сообщается в проекте постановления Региональной энергетической комиссии (Подробнее)