«В рамках договора мы должны были умереть?»: на Урале парень и девушка 5 часов замерзали на трассе из-за отказавшей машины каршеринга

Машина остановилась в паре километров от поселка Антоново в Артемовском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

История, словно сюжет американского фильма «Замерзшие» - про лыжников, застрявших на подъемнике. Только вместо кабинки – отказавшая машина каршеринга, а вместо горнолыжного курорта – уральская дорога в мороз до -20 градусов.

Молодая пара, Алена и Виталий, почти пять часов боролись в ней с холодом, пока ждали, когда каршеринговый сервис пришлет к ним кого-нибудь на помощь. «Комсомолка» пообщалась с ними, и узнала, из-за чего они не могли покинуть арендованный автомобиль.

МАШИНА СТАЛА ПОСТЕПЕННО ОТКЛЮЧАТЬСЯ

Все случилось в субботу. Алене и ее молодому человеку по работе надо было из Екатеринбурга съездить в Ирбит. Попутно они хотели просто посмотреть один из старейших уральских городов. Для поездки они решили арендовать на сутки автомобиль компании «Делимобиль».

- Примерно в 14.00, когда мы проехали поселок Антоново в Артемовском районе, автомобиль вдруг стал постепенно отключаться, - рассказывает «Комсомольской правде» Алена. – Мы съехали на обочину и автомобиль заглох. А на улице -20 градусов.

По словам Алены, зону покрытия машина не покидала, но все равно отключилась почему-то. Фото: предоставлены героями материала

В этой поездке пара не планировала надолго покидать машину, поэтому особо Алена и Виталий не утеплялись. При этом раньше с подобным они уже сталкивались – однажды летом на машине свернули не туда и выехали из зоны покрытия. Машина тогда также отключилась. Но после того, как они созвонились с диспетчером и объяснили ситуацию, им машину удаленно запустили, чтобы они могли вернуться в зону покрытия.

- В этот раз мы зону покрытия не покидали. Машина просто из-за какого-то технического момента отключилась, - рассказывает Алена. - Сотовый телефон в этом месте почти не ловил. Мы кое-как нашли Сеть, 40 минут дозванивались в «Делимобиль», рассказали, что случилось, попросили дистанционно запустить двигатель. Нам сказали, что попробуют, и что перезвонят. Мы ждали час, никто не перезвонил. Машина уже остыла за это время. Звоним еще раз, и нас заново спрашивают «А что случилось?». Они друг на друга нас перекидывали. Сказали опять, что перезвонят. Прошел час, никто не перезвонил. Мы раз 30 звонили. В итоге они ответили, что не могут связаться с автомобилем из-за помех и нам придется ждать механика.

Чтобы согреться, уральцы ходили в бытовку к рабочим одной из соседних деревень. Фото: предоставлены героями материала

К этому моменту молодые люди начали замерзать. Температура в машине сравнялась с уличной. С собой у них не было ни термоса с горячим чаем, ни спичек или хотя бы зажигалки, чтобы развести костер и погреться у него.

- На самом деле летом был еще один случай, когда с нами такое произошло, - вспоминает Алена. – Мы ехали из Нижнего Тагила. Оставались в зоне покрытия и у нас отключили автомобиль. Тогда 4,5 часа ждать механика пришлось. Но тогда было тепло. А сейчас зима и сильный мороз. Я по телефону спросила «В -20 опять четыре часа механика ждать?». Нам ответили: «Придется ждать». А у нас уже отнимаются ноги. Мы спрашиваем, можем ли мы поймать другую машину, чтобы нас отбуксировали в место, где связь у них с машиной будет? Нам ответили «По условиям, вы не можете ее отбуксировать, иначе будет штраф». Я предложила, давайте тогда мы временно уедем от машины. А нам холодным голосом сказали «По договору вы не имеете права оставить автомобиль». Я спросила, что я могу сделать в рамках договора, сказала, что умираю, замерзаю. Мне ответили «Я вас понимаю, но вы должны оставаться возле автомобиля». Получается, в рамках договора я должна была умереть, только бы с машиной ничего не случилось?

Алена отметила, что они около 30 раз звонили в каршеринговую компанию, чтобы попросить о помощи. Фото: предоставлены героями материала

О том, какой именно штраф молодые люди получат, если оставят машину, или отбуксируют ее, Алена и Виталий не уточняли. Но такую информацию можно найти на сайте «Делимобиля». Так, например, за оставление машины в «ситуации потенциально возможного причинения ТС повреждения, угона, хищения ТС, вещей из ТС…» пользователям грозит штраф - 15 тысяч рублей. А эвакуация машины на штрафстоянку в зоне «Екатеринбург» - 4 тысячи рублей.

МЕХАНИК БЫЛ В ШОКЕ

В 20 минутах ходьбы от места, где остановилась машина, находится деревня Антоново. Чтобы не замерзнуть окончательно, Алена и Виталий дошли до нее. Магазинов там не оказалось, в которых можно было бы погреться. Но их на короткое время пустили к себе в бытовку рабочие. В итоге механик приехал лишь примерно к 19.30. Он пустил их погреться в свою машину, а потом за пару минут активировал каршеринговый автомобиль.

- Механик сам был в шоке. Сказал: «Не знаю, почему они так долго вас держали. Я сразу попросил их разрешить вам буксировать машину. А они почему-то не разрешили, - добавляет Алена.

После случившегося Алена и Виталий простудились. Они обратились с жалобой в Роспотребнадзор и планируют подавать иск в суд на каршеринговую компанию. О ситуации они также сообщили в социальных сетях. В них аккаунт компании «Делимобиль» опубликовал комментарий по данной ситуации:

«Если с автомобилем происходят неполадки во время аренды, необходимо оставаться рядом, так как с ним может произойти, что угодно. Когда машина ломается в поездке, мы направляем сотрудника к пользователю, чтобы помочь и отпустить от автомобиля. Как правило, сотрудник прибывает в порядке очереди, но если ситуация чрезвычайна, то мы немедленно направляем ближайшего механика к месту. <…> Мы приносим наши искренние извинения за то, что автомобиль отказался ехать и прибытия механика пришлось ожидать на протяжении 4 часов. Сочувствуем, что в следствии этого ожидания Алена и Виталий заболели. Мы ни в коем случае не хотели подобного исхода и очень жалеем, что сотрудник не оказался рядом за короткий срок»

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