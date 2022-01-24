В уральском институте МЧС произошла вспышка коронавируса

Учебному заведению выдали предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России произошла вспышка коронавируса. Инфекцией заразились 37 курсантов и сотрудников. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Все инфицированные госпитализированы по эпидемическим показаниям, поскольку проживают в казармах и общежитии института и могут стать источником заболевания для большого числа людей, - говорится в сообщении.

Здание института находится в Екатеринбурге на улице Мира, 22. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование по факту вспышки коронавируса. Учебному заведению выдали предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий.

Кроме того, уже обследовали контактные лица. В институте провели заключительную дезинфекцию помещений. Материалы больных отправили в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

В ходе эпидрасследования в Уральском институте МЧС выявили нарушения требований по профилактике инфекционных болезней. В том числе была плохо проведена дезинфекция. На учебное заведение составили протокол об административном правонарушении. Расследование продолжается.

Ранее вспышка коронавируса произошла в Серовской городской больнице. Инфекцию выявили у 38 сотрудников и пациентов неврологического отделения. При этом у одного из них обнаружили штамм «омикрон».

В ходе эпидемиологического расследования в медучреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Например, больных с признаками ОРВИ не изолировали своевременно от других пациентов. Также к допускали сотрудников с незавершенным курсом вакцинации и тех, кто не ревакцинировался. Помимо того, нарушался режим дезинфекции.

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