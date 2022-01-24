Брать ли ипотеку в период роста ставок?

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21 января на радио «Комсомольская правда» в программе «Итоги недели» на вопросы ведущего программы Евгения Енина об итогах ипотечного кредитования в 2021 году и прогнозах на 2022 год ответил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

- С какими показателями по ипотечному кредитованию завершился 2021 год?

- 2021 год был рекордным как в плане строительства, так и в плане выдачи ипотечных кредитов на Урале и в стране в целом. Выдачи ипотеки выросли на четверть в сравнении с 2020 годом. Только ВТБ в Свердловской области оформил жилищных кредитов более чем на 30 млрд рублей. А всеми банками по стране было выдано ипотеки на 5,7 трлн рублей. Эти цифры были обусловлены льготной ипотекой в рамках госпрограмм и рекордно низкими ставками. Также в прошедшем году сработал отложенный спрос, который из-за пандемии не был реализован в рамках 2020 года.

- Что будет с ипотечными ставками в 2022 году?

- Изменения в макроэкономике в 2021 году послужили причиной тому, что Банк России семь раз повышал ключевую ставку. Фактически на сегодня она вдвое больше, чем год назад. Поэтому в текущем году мы уже видим двузначные цифры ставок по собственным программам банков, без участия госпрограмм.

- Останется ли ипотека при росте ставок так же востребована, как в 2021 году?

- Спрос на ипотеку может сохраниться. В первую очередь это зависит от программ, которые предлагают застройщики, от совместных программ застройщиков и банков, а также льготной госпрограммы, действующей до 1 июля 2022 года. Если она сохранится, то в 2022 году мы увидим так же чуть больше 5 трлн ипотечных выдач. Если нет - возможно, мы вернемся к показателям 2020 года.

Несмотря на повышение ипотечных ставок в рамках базовых программ банка, ВТБ принял решение сохранить прежние условия по льготным кредитам с господдержкой. Семьи с детьми по-прежнему смогут оформить жилищные кредиты со ставкой от 4,7%, ставка по ипотеке с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%.

- И все же - позволяет ли ипотека получить реальную выгоду при покупке жилья?

- Даже при двузначных цифрах по ставкам воспользоваться ипотекой останется выгодным. Ипотека позволяет фиксировать стоимость квадратного метра. Можно порядка десяти лет копить на жилье, при этом неся определенные расходы, например, на аренду. В то время как стоимость недвижимости продолжает расти. При оформлении ипотеки у граждан есть возможность в рамках налогового вычета вернуть до 260 тысяч от стоимости объекта, до 390 тысяч при оплате процентов. Кроме того, многие застройщики предлагают субсидирование ставки на 1-2 года.

- Есть ли у ВТБ дополнительные дисконты и программы лояльности для своих клиентов?

- Понимая и зная своих клиентов, ВТБ предлагает дополнительные способы сэкономить на ипотеке даже в период роста ставок. Во-первых, действуют скидки при оформлении онлайн-заявки, использовании сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации сделки с недвижимостью. Также банк предлагает бонусы для своих зарплатных клиентов. Немаловажна и возможность использования материнского капитала.

ВТБ уже предложил рассмотреть в 2022 году изменение ипотечных госпрограмм в сторону социально важных сегментов аудитории - врачей и учителей, а также жителей моногородов. Но окончательное решение на государственном уровне пока не принято.