Марафон к Дню российского студента на Радио «Комсомольская правда»

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В прямом эфире будут представители ведущих ВУЗов Урала: начальник управления ДПО и профориентации Уральского федерального университета Максим Шнырев, председатель Союза студентов Уральского федерального университета Ойбек Партов, ректор Югорского государственного университета Роман Кучин, ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений Платонов. Обсудим самые актуальные вопросы высшего профессионального образования: Какие специальности наиболее популярны среди абитуриентов? Какие особенности поступления ждут ребят в этом году? Какая работа со школьниками и студентами проводится в ВУЗах? Сколько бюджетных мест планируется в ВУЗах в этом году? Как ВУЗы помогают своим студентам в трудоустройстве? И многие другие.

Вы можете задать свой вопрос по номеру прямого эфира: +7(343) 385-09-23 или в комментариях ниже

25 января 12:00, 13:00 и 17:15 на радио «Комсомольская правда»