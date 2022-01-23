В Свердловской области обновился антирекорд по заболеваемости COVID-19

456 случаев зарегистрировали в Екатеринбурге, при этом это почти в два раза больше, чем днем ранее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области зафиксирован очередной антирекорд по заражаемости COVID-19. За минувшие сутки выявлено еще 883 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 456 зарегистрировали в Екатеринбурге, при этом это почти в два раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 обнаружены в Сухом Логе, Серове, Карпинске, Бисерти, Ивделе, Каменске-Уральском, Первоуральске, Среднеуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 210 510 уральцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 210 510 уральцев. Полностью вылечиться от инфекции удалось 185 678 людям. За минувшие сутки из больниц выписали 881 свердловчанина.

При этом состояние 334 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое. Из них 179 находятся в реанимации, в том числе 135 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1 672 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Также за прошедшие сутки от коронавируса умер 21 человек. С начал пандемии от инфекции скончались 9 885 уральцев.