На Урале легковушка врезалась в фуру

Lada Vesta выехала на встречную полосу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Пермь-Екатеринбург Lada Vesta въехала в фуру Volvo. В аварии пострадали двое пассажиров и водитель легковушки, рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

ДТП произошло 21 января вечером на 321 километре трассы. 24-летний водитель Lada Vesta ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Перми. Он не обеспечил постоянный контроль за машиной и выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с фурой Volvo, за рулем которой был 47-летний мужчина.

ДТП произошло 21 января вечером на 321 километре трассы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП водитель и пассажиры автомашины Lada Vesta 1971 и 1959 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу Ревды, - рассказали в Госавтоинспекции.

Полицейские установили, что стаж водителя Lada Vesta составляет менее года. За это время он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП ведется расследование. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По факту ДТП ведется расследование. Будут проведены различные экспертизы и принято процессуальное решение.

Также 21 января под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием двух отечественных легковушек. 28-летний водитель ВАЗ-210540 ехал со стороны Верхней Салды в Нижний Тагил. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся там с ВАЗ-217230, за рулем которого была 41-летняя женщина. Оба водители получили травмы.

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