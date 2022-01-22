Под Нижним Тагилом столкнулись две легковушки: оба водителя пострадали

Одна из машин выехала на встречную полосу. Фото: УГИБДД Свердловской области

На 48 километре трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда произошло ДТП с участием двух отечественных легковушек. Оба водителя получили травмы, рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД Свердловской области.

Авария произошла утром 21 января. 28-летний водитель ВАЗ-210540 ехал со стороны Верхней Салды в Нижний Тагил. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся там с ВАЗ-217230, за рулем которого была 41-летняя женщина. На место аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение.

- Водитель автомобиля ВАЗ-210540 отказался на месте от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего инцидента, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

На место аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Госавтоинспекция напомнила, что при выезде на встречную полосу водителям нужно обязательно убедиться в безопасности своего маневра, выбирать скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

Также сотрудники ГИБДД отметили, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствования санкция части 1 статьи 12.26 КоАП РФ предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет и наложением административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее на трассе Пермь-Екатеринбург 54-летний водитель легковушки попал в ДТП. Он въехал в бетонные блоки на разделительной полосе и съехал в кювет. Мужчина получил повреждение позвоночника.

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