На Урале произошел резкий скачок коронавируса: 823 случая за сутки

За прошедшие сутки от инфекции умерли 22 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области выявили еще 823 новых случая заражения коронавирусом. Из них 258 зарегистрировали в Екатеринбурге. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи COVID-19 обнаружены в Сухом Логе, Серове, Карпинске, Бисерти, Ивделе, Каменске-Уральском, Первоуральске, Среднеуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 209 627 уральцев. Полностью вылечиться от инфекции удалось 184 797 людям. За минувшие сутки из больниц выписали 856 свердловчан.

При этом состояние 329 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое. Из них 178 находятся в реанимации, в том числе 129 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1 649 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Также за прошедшие сутки от коронавируса умерли 22 человека. С начал пандемии от инфекции скончались 9 864 уральца.

По данным на 21 января, в Свердловской области фиксировали 733 новых случая COVID-19 за сутки. Из них 375 приходились на Екатеринбург. Тогда за день от инфекции скончались 20 человек.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в Свердловской области выявили 13 случаев заражения штаммом «омикрон». В том числе семь человек привезли вирус из-за рубежа.

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