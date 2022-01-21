Фитоняшку из Екатеринбурга, с которой бывший требовал 600 тысяч, затравили в социальных сетях

Фото: Instagram Натальи Даниловой

Фитоняшку из Екатеринбурга Наталью Данилову, выигравшую суд у бывшего молодого человека, который после разрыва отношения потребовал вернуть 600 тысяч рублей, затравили в социальных сетях. Девушка рассказала «КП-Екатеринбург», что в ее Direct стали массово приходить сообщения от пользователей, вставших на сторону экс-бойфренда.

- Развела парня на деньги, все просто, сейчас новый ухажер появится, и он тоже будет платить. Это ведь дело добровольное, чтобы такого не было, нужно было заключать брачный контракт, - написал Наталье неизвестный молодой человек.

Фото: предоставлено Натальей Даниловой

Примечательно, что нашлись и женщины, которые в гневе заявили, что им стыдно за поведение уралочки, и такую историю не нужно было выставлять на показ.

Напомним, бывший молодой человек девушки Сергей Лисицын после разрыва по инициативе Натальи затаил обиду и решил вернуть себе деньги, которые он тратил во время их отношений. Сумма накопилась, мягко говоря, немаленькая. От оплаты жилья до расходов на прокладки, маникюр и еду. В общей сложности 559 тысяч рублей. Кроме этого, экс-ухажер просил компенсировать 30 тысяч за услуги юриста и оплатить пошлину.

- Не верите? Вот и я не поверила, когда спустя год после расставания, получила исковое заявление заказным письмом, теперь мой мир не будет прежним, - рассказывала Наталья на своей страничке в Instagram.

Фото: Instagram Натальи Даниловой

Спустя три месяца разбирательств суд встал на сторону девушки и отклонил иск молодого человека. Примечательно, что Сергей Лисицын может обжаловать решение и подать апелляцию. Информацию подтвердили в пресс-службе Ленинского суда.

- Его позиция такова, что на протяжении двух лет он меня тренировал, жил со мной. У меня был шок, когда его адвокат начал утверждать, что мы встречались до конца 2021 года. Очень жаль потраченных сил и нервов. Если обжалует? Ради бога. Встретимся во втором суде и так далее, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Наталья Данилова.