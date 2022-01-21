Татьянам и студентам предлагают скидки на просмотр фильма, театрального представления, а также на посещение ресторана Фото: Алексей БУЛАТОВ

День студента и Татьянин день каждый год отмечают 25 января. В этот день для студентов и Татьян есть скидки и подарки в магазинах и ресторанах. Рассказываем, где сэкономить и куда сходить Татьянам и студентам 25 января 2022 года в Екатеринбурге.

СКИДКИ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ И ДЕНЬ СТУДЕНТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В 2022 ГОДУ

Скидка 30% в пивном ресторане «Ганс»

Адрес: улица Малышева, 63

Телефон: +7 (343) 227-93-33

В Татьянин день в Екатеринбурге Татьяны могут поесть и выпить как алкогольные, так и безалкогольные коктейли в ресторане со скидкой в 30%. Чтобы получить скидку, нужно только показать паспорт.

Все фильмы за 160 рублей в кинотеатрах «Гринвич» и «Пассаж»

Адрес: ТРЦ «Гринвич» на улице 8 марта, 46 и «Пассаж» на улице Вайнера, 9

Телефон: +7 (343) 31-101-31

День студента и Татьянин день в Екатеринбурге в 2022 году можно отметить в кинотеатрах «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема». Здесь будет действовать акция – все фильмы, в том числе и премьерные, за 160 рублей, за исключением сеансов в комфорт залах Сириус и Вега.

Акция действует весь день 25 января 2022 года при предъявлении на кассе студенческого билета или паспорта.

Скидка 30% на концерт в Театр эстрады

Адрес: улица 8 Марта, 15

Телефон: +7 (343) 371-15-11

Татьянин день в Екатеринбурге в 2022 году можно отметить на концерте «Татьянин день» в театре эстрады. Он состоится 25 января 2022 года. Здесь пройдет театральное представление от артистов театра. Зрители увидят эстрадный балет, современную хореографию под песни русской эстрады. Билеты можно приобрести онлайн на сайте Театра эстрады. Акция действует при предъявлении документа, подтверждающего, что вы Татьяна.

Скидка для студентов на посещение музея и арт-галереи Ельцин Центра

Адрес: улица Бориса Ельцина, 3

Телефон: +7 (343) 312-43-43

День студента в Екатеринбурге в 2022 году можно отметить в Ельцин Центре. По информации сотрудников «Ельцин центра», 25 января 2022 года на данный момент скидок нет, позднее появится точная информация. Для студентов есть постоянные скидки на посещение музея – 150 рублей и арт-галереи – 75 рублей. Скидку можно получить только на кассе Ельцин центра.

Скидки в Екатеринбургский зоопарк для студентов

В Екатеринбургском зоопарке действуют постоянные скидки для студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адрес: улица Мамина-Сибиряка, 189

Телефон: +7 (343) 215-98-04

По информации сотрудников Екатеринбургского зоопарка на 25 января 2022 года скидка на посещение не запланирована. Но студенты очной формы обучения каждый месяц первого числа могут пройти в зоопарк бесплатно. В остальные дни студенты могут пройти по льготному билету – 150 рублей.

КУДА СХОДИТЬ В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ И ДЕНЬ СТУДЕНТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В 2022 ГОДУ

Вечеринка «Золотые нулевые»

Отметить Татьянин день и День студента в Екатеринбурге в 2022 году можно в ресторане «Максимилианс». Празднование для Татьян и студентов пройдет 29 января 2022 года. Здесь пройдет тематический концерт «Золотые нулевые», где выступит певец DANKO. Входной билет будет стоить 500 рублей. Начнется празднование в 21 час.

Ресторан «Максимилианс», Телефон +7 (343) 288-05-78. Улица Куйбышева, 44Д

Конкурс самую «Театральную Татьяну» в ТЮЗе

Отметить Татьянин день и День студента в Екатеринбурге в 2022 году можно в Театре юного зрителя. Празднование здесь начнут заранее – 20 января 2022 года. Для учащихся ВУЗов, колледжей, техникумов и Татьян пройдет спектакль «Прощание в июне», рассказывающий о студентах 60-х.

Во время спектакля пройдет конкурс «Театральная Татьяна 2022», где участники выберут победительницу. А после будет вечеринка времен буги-вуги. Стоимость билета – 450 рублей, можно купить билет по «Пушкинской карте». Празднование начнется с 16 часов. Телефон + 7 (343) 388-07-32.

В Татьянин день в парке Маяковского пройдет развлекательна программа. В прошлом году в Татьянин день здесь проводили спортивную студенческую ночь на катке «Северное сияние». Программа будет известна позднее.

Екатеринбургский Театр юного зрителя, улица Карла Либкнехта, 48. Телефон + 7 (343) 388-07-32.