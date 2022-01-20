Zivert и Мари Краймбрери на Big Love Show, ледовая сказка и магия «Мастера и Маргариты»: куда сходить в Екатеринбурге в январе-феврале 2022 года

Big Love Show пройдет в Екатеринбурге 13 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодние и рождественские праздники закончились, но это не повод погружаться в работу с головой. Для любителей громких концертов и ценителей впечатляющих шоу «Комсомолка» подготовила список самых интересных мероприятий для любителей громких концертов или ценителей ярких спектаклей и шоу.

Это и выступления популярных поп-исполнителей, таких как Zivert , Burito, Мари Краймбрери и Юлианна Караулова на самом главном празднике любви Big Love Show, и ледовая сказка «Щелкунчик» в исполнении профессиональных фигуристов, и настоящая магия на сцене спектакля по культовому роману «Мастер и Маргарита».

КОНЦЕРТЫ:

Big Love Show 2022 в Екатеринбурге (12+)

Для всех любителей современной музыки, самых горячих хитов и ярких премьер в преддверие Дня всех влюбленных в Екатеринбург традиционно приезжают суперзвезды Love Radio, чтобы выступить на Big Love Show –главный музыкальный праздник, посвященный любви.

Подробнее о главных хедлайнерах:

На Big Love Show выступят популярные поп-исполнители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ZIVERT

Zivert – пример того, что можно добиться любых высот, если сильно этого захотеть. Не имея музыкального образования, она смогла покорить сердца многих слушателей и построить блестящую музыкальную карьеру.

Широкую популярность получила в конце 2018 года. Сейчас ее хиты «Life», «Credo», «Fly 2» знакомы каждому. Девушка записала дуэты с Niletto, Филиппом Киркоровым, Бастой, Димой Биланом и другими звездами шоу-бизнеса.

На Big Love Show выступят популярные поп-исполнители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

BURITO

Группа Burito ворвалась в эфир российских радиостанций и музыкальных телеканалов в 2015 году и сразу же заняла лидирующие позиции в чартах.

Солист и идейный вдохновитель коллектива Игорь Бурнышев знаком многим по предыдущему проекту «Банд'Эрос». Сейчас он продолжает успешно развивать свою карьеру, радуя поклонников хитами, такими как «Мама» или «Забери меня, забери» и «Мегахит».

На Big Love Show выступят популярные поп-исполнители Фото: Иван МАКЕЕВ

МАРИ КРАЙМБРЕРИ

Известная украинская и российская исполнительница Мари Краймбрери покорила зрителей душевными текстами и сильным вокалом. Ее песни «Мне так хорошо» и «Океан» прозвучали в радиоэфире более миллиона раз.

В конце 2021 года Марина стала самой прослушиваемой исполнительницей по версии «Яндекс.Музыки» (более 4,2 млн слушателей за год), так Краймбрери завоевала награду «Певица года».

На Big Love Show выступят популярные поп-исполнители Фото: Влад КОМЯКОВ

ЮЛИАННА КАРАУЛОВА

В 2011 году Юлианна Караулова вошла в группу 5sta Family, где и стала знаменитой после выхода дебютного альбома «Зачем», но 2015 году певица покинула группу.

Сейчас Юлиана Караулова больше известна многим по своими главным хитами «Внеорбитные», «Море» и «Ты не такой», с которых и началась ее сольная карьера.

13 февраля, 19:00

МТС LIVE ХОЛЛ, «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО–бульвар, 2

Билет: от 2000 руб.

Фото: организаторы мероприятия

СПЕКТАКЛИ:

«Война и мир». Гастроли театра им. Вахтангова (16+)

В Ролях: Сергей Маковецкий, Андрей Ильин, Виктор Добронравов, Людмила Максакова и другие.

Спектакль «Война и мир» режиссера Римаса Туминаса представляет авторское видение на роман-эпопею Л.Н. Толстого. Оно передается и раскрывается в каждой сцене, будь то первый бал романтичной и наивной Наташи Ростовой или тяжелые мгновения Бородинской битвы.

1-4 февраля, 18:30

Театр драмы, Октябрьская площадь, 2

Билет: от 1800 руб.

Фото: организаторы мероприятия

«Мастер и Маргарита» (12+)

Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и передать в спектакле не только глубину произведения и характеры героев, но и мистический дух романа.

С помощью постановки и игры актеров, зрители перенесутся в старую Москву 30-х годов с множеством деталей и атмосферой, красками и даже запахами, увидят настоящую историю любви, способную победить смерть, а также множество колдовства Воланда и его свиты и разоблачений человеческих пороков.

9 февраля, 19:00

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

Билет: от 600 руб.

Фото: организаторы мероприятия

«Всё о мужчинах» (18+)

В ролях: Илья Глинников, Михаил Башкатов, Дмитрий Жойдик.

Кто же такие современные мужчины? О чём переживают и как решают свои проблемы? В чём секрет мужской сексуальности?

Спектакль раскрывает интересные, а местами даже пикантные темы, рассказывая. В представлении зритель увидит сразу несколько историй, которые поведают тайны о том, чем живут и о чем думают мужчины.

Но интереснее всего то, что роли двадцати непохожих друг на друга персонажей исполнят всего три талантливых актера.

19 февраля, 19:00

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

Билет: от 1200 руб.

Фото: организаторы мероприятия

ШОУ:

Мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари, Ромео и Джульетта» (6+)

В главных ролях: Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие.

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная, костюмированная программа, которая представит зрителю отрывки из самых знаменитых спектаклей, связанных между собой в единую историю. Первое отделение — это легендарная история «Нотр Дам де Пари», второе отделение — история любви Ромео и Джульетты.

27 января, 19:00

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

Билет: от 800 руб.

Фото: организаторы мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» (0+)

Щелкунчик – кукла, предназначенная для колки орехов и добрая девочка Мари отправляются в сказочный мир, чтобы победить Мышиного короля. Там их поджидает множество приключений и опасностей. Теперь эту волшебную историю зрители смогут увидеть в исполнении профессиональных фигуристов. Ледовое шоу покорит сердца как взрослых, так и детей.

23 февраля, 12:00

КРК «Уралец», ул. Большакова, 90

Билет: от 880 руб.