В Серовской горбольнице произошла вспышка коронавируса

Всего заразились 38 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серовской городской больнице произошла вспышка коронавируса. Инфекцию выявили у 38 среди сотрудников и пациентов неврологического отделения. При этом у одного из них обнаружили штамм «омикрон», сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- В ходе эпидемиологического расследования в медучреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, касающиеся своевременности изоляции больных с признаками ОРВИ, - говорится в сообщении.

Также к работе в больнице допускали сотрудников с незавершенным курсом вакцинации и тех, кто не ревакцинировался. Кроме того, нарушался режим дезинфекции. В Росптребнадзоре отметили, что лабораторные исследования смывов и проб дезсредств показали неудовлетворительные результаты.

Материал от больных коронавирусом направили на секвенирование. Часть материала остается в работе. Серовской горбольнице выдали предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Сейчас неврологическое отделение закрыто. Оно не принимает больных. Пациентов постарались максимально выписать. Лабораторно обследовали всех контактных сотрудников и пациентов больницы. Их около 400 человек. Помимо этого, продолжается тестирование контактных по месту жительства. В больнице уже провели заключительную дезинфекцию.

Роспотребнадзор выдал определения на составление протоколов об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) на юридическое лицо и должностных лиц. Минздраву Свердловской области и руководителям больницы выдали предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий.

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