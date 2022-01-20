«Как можно запретить человеку танцевать?!»: рестораторы Екатеринбурга – об антиковидном указе

По мнению рестораторов, ограничения не имеют никакого смысла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня заместитель губернатора Павел Креков заявил о том, что рестораны теперь будут работать только в режиме питания, без проведения дискотек и концертов.

Свое мнение на этот счет высказал ресторатор Екатеринбурга Евгений Кексин.

- Конкретно в наших заведениях дискотеки и концерты не проводятся. Во многих заведениях играют диджеи, не только в барах и клубах, но и в ресторанах. Он просто играет для того, чтобы играла музыка, а не радио. А если человек встанет около стола потанцевать, пусть танцует. Как можно запретить человеку танцевать?!, - поделился ресторатор.

Также Кексин отметил, что не считает, что это решение как-то повлияет на сложившуюся ситуацию.

- Если другие заведения, в которых регулярно проводятся концерты, и дискотеки будут жестко контролировать, конечно, это нанесет им ущерб. Но по сути это ни на что не повлияет в плане безопасности. Закон ради закона, ради видимости какой-то. Я, конечно, устал комментировать этот бред. У меня иссякли мысли, нервы и идеи, как можно комментировать все эти решения. Живем дальше, как живем, - говорит Кексин.

А вот по мнению ресторатора Евгении Левандовской, атиковидный указ никак не отразится на работе ресторанов, так как люди все равно будут их посещать, как делали это раньше. При этом ресторатор заявила, что подобные ограничения не имеют никакого смысла.

- Очень жаль, что опять выпустили какой-то очередной двоякий запрет. Если ты концертная площадка – проводи концерт. Если ты работаешь в рамках общепита – не проводи концерт. А смысл какой?! Люди также будут приходить в рестораны и также контактировать друг с другом. Только есть разница, будут они контактировать под телевизор, либо под живой приятный звук, - поделилась своим мнением Евгения Левандовская.

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