Осталась жена и двое детей: друзья рассказали о погибшем в аварии тагильчанине

Фото: УГИБДД по Свердловской области / личная страница погибшего в «Одноклассниках»

Стали известны подробности аварии на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле. Утром 20 января водитель Chevrolet Lacetti сбил пешехода. Мужчина начал переходить дорогу на запрещенный сигнал светофора, хотя за несколько секунд до этого нажал на кнопку.

- Водитель пояснил, что двигался по Восточному шоссе на разрешающий сигнал светофора, неожиданно на проезжую часть вышел мужчина. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, после чего сразу позвонил в скорую помощь и в полицию, - отмечают в Госавтоинспекции.

Заводчанин скончался на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под колесами легковушки погиб 53-летний рабочий котельно-радиаторного завода Сергей Васильев. Как рассказали «КП»-Екатеринбург знакомые мужчины, у тагильчанина осталась жена и двое детей. Дочь Сергея также подтвердила информацию о смерти отца.

- Он шел из дома на утреннюю смену, и случилась трагедия, - рассказывает бывший коллега Сергея. - Раньше мы с ним на НТМК работали слесарями. Хороший семьянин, воспитывал дочку и сына. Он умел дружить, спокойный и отзывчивый человек.

Отмечается, что за рулем иномарки был начинающий водитель, который получил права два года назад.

По словам очевидцев, Сергей подойдя к пешеходному переходу нажал на кнопку, но не дождавшись разрешающего зеленого сигнала, сразу стал переходить проезжую часть. Фото: личная страница погибшего в «Одноклассниках»

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах, на пешеходных переходах. Если светофорный объект оборудован кнопкой с вызывным устройством необходимо остановиться, нажать на кнопку, дождаться когда загорится зеленый сигнал светофора, посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства остановились, и только после этого переходить дорогу. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, что позволит водителю своевременно заметить пешехода и принять меры к остановке автомобиля.