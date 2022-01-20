«Месяц не мог ходить»: мальчику, которому на карусели разрезало палец коммунальщики выплатят 300 тысяч рублей

Родители почти все лето носили сына на руках и водили к психологу. Фото: «Инцидент Нижний Тагил».

В Нижнем Тагиле в мае 2021 года ребенок во время прогулки с родителями травмировался на качели во дворе на улице Энтузиастов. Мальчик прокатился на качели в виде глобуса, а его нога соскользнула с перекладины и застряла внизу. Ребенка раскрутило и ему разрезало часть пальца на ноге. Родители мальчика смогли отсудить за травму 300 000 рублей. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Как рассказала мама пятилетнего мальчика, она в этот день, 2 мая была все время рядом с сыном. Но в какой-то момент женщина отвлеклась на свою полуторагодовалую дочь, которая гуляла недалеко от карусели.

- Мы подхватили сына с качели. Как только моему ребенку разрезало палец, он сильно напугался, плакал. Мы с мужем сразу на машине отвезли его в травматологию. Оттуда нас экстренно отправили на операцию. Палец пришлось частично ампутировать в этот же день, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама ребенка Кристина.

Управляющая компания признала свою вину. Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Врачи поставили диагноз мальчику открытый перелом. По словам родителей ребенка, разбирательство с управляющей компанией «Райкомхоз» длилось три месяца, и сотрудники компании признали свою вину. Опасную карусель в виде глобуса коммунальщики спилили. А суд назначил родителям компенсацию в размере 300 000 рублей. Часть средств родители уже получили. На вопрос о том, устраивает ли их компенсация, мама мальчика ответить не смогла.

- Мой ребенок целый месяц лежал и не мог ходить. Реабилитация была непростая, мы выхаживали его, на руках носили почти все лето. Мой сын после этого случая стал беспокойным, тревожным и начал бояться крови. Нам пришлось посещать психолога, чтобы он смог принять травму и научиться с ней жить, - продолжает Кристина.

Теперь, по словам мамы, ее сын все еще хромает при ходьбе. Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Теперь, по словам мамы, ее сын хромает при ходьбе. Несколько лет назад, в поселке Калья Свердловской области шестилетний мальчик умер после того, как ударился головой об железную горку.

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