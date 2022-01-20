В Нижнем Тагиле мужчина погиб под колесами иномарки

Мужчина нажал на кнопку на столбе светофора и пошел, не дождавшись зеленого сигнала Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле рано утром, 20 января, водитель Chevrolet Lacetti насмерть сбил 54-летнего мужчину. Трагедия произошла у дома № 22А по Восточному шоссе. Тагильчанин шел на работу, когда попал под колеса автомобиля. Он скончался до приезда медиков.

- Там оба тапочка слетели... Это ж какая скорость была, что лобового стекла нет, от слова совсем, - рассказал очевидец группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидцы также рассказали, что мужчина, подойдя к пешеходному переходу, нажал на кнопку, но не дождался разрешающего зеленого сигнала и сразу стал переходить проезжую часть.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti 60-летний мужчина, следуя со стороны ул. Кулибина в сторону Северного шоссе, у дома № 22 А по Восточному шоссе, допустил наезд на 54-летнего мужчину-пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что за рулем Chevrolet Lacetti находился мужчина, со стажем вождения категории «В» менее 2 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз, все нарушения связаны с превышением скоростного режима. Он был трезв.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах, на пешеходных переходах.

- Если светофорный объект оборудован кнопкой с вызывным устройством необходимо остановиться, нажать на кнопку, дождаться когда загорится зеленый сигнал светофора, посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства остановились, и только после этого переходить дорогу, - напомнили в ГИБДД.

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