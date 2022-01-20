В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД спасли водителя, которому стало плохо за рулем

Стражи порядка во время патрулирования улиц заметили машину, которая очень медленно ехала. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге экипаж ДПС помог водителю, которому стало плохо за рулем. Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

Вечером 18 января старший сержант Владимир Кулеш и сержанта Никита Васильев патрулировали Кировский район. На Егоршинском подходе они заметили автомобиль Nissan Qashqai, который ехал очень медленно.

- Когда полицейские остановили автомобиль, они увидели, что водитель Nissan лежит грудью на руле, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водителем оказался 50-летний мужчина. Он сказал, что плохо себя чувствует. Кроме того, у него онемела нога. В какой-то момент водитель начал терять сознание.

Полицейские оказали мужчине первую помощь, привели его в чувства и вызвали «скорую». Приехавшие врачи, увезли водителя в Центральную городскую клиническую больницу № 23. Сейчас мужчина уже находится дома.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям, что при плохом самочувствии или усталости им нужно сразу останавливать машину и вызывать скорую помощь.

Ранее, в ноябре 2021 года, трое сотрудников ГИБДД спасли людей из пожара. Они заметили при патрулировании улиц Верхней Пышмы дым. Приехав на место, они заметили, что горит деревянный дом, и решили спасать людей.

В окнах не горел свет, все спали. Тогда полицейские начали стучать по карнизам и кричать, чтобы разбудить жильцов горящего дома. Затем они разбили окна, чтобы попасть в дом и вывести жильцов.

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