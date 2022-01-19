На Урале пьяный мужчина заставил МЧС развернуть спецоперацию, сообщив о пострадавших при сходе лавины

Фото: ГУ МЧС по Свердловской оласти

Вечером 19 января подразделение спасателей в Верхней Пышме поднялось по тревоге после получения сообщения о двух молодых людях, которые, катаясь на снегоходах, на горе Змеинка оказались под снежным завалом. Звонивший рассказал, что им нужна срочная помощь.

- По прибытии на место была развернута полноценная поисковая операция: работали наземные группы спасателей на снегоходах, а также беспилотная авиационная система оснащенная телевизором. Всего в поисках была задействована группировка в 24 человека и 11 единиц специальной техники_ рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Поиски туристов результатов не дали, при этом в обозначенном районе не нашли признаков схода снежных масс, происшествий со снегоходами или следов провала под снег. После чего и появились подозрения о том, что вызов был ложным.

- Был установлен гражданин, сообщивший о происшествии. Он находился дома, в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе беседы с гражданином сотрудники полиции установили, что сообщение о происшествии было заведомо ложным, - добавили в региональном ГУ МЧС.

Теперь уральца могут привлечь ответственности, ему грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.