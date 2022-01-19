Свердловчане могут уехать за границу, чтобы поставить прививку от коронавируса, одобренную ЕС и ВОЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время на сайтах туроператоров Екатеринбурга и Свердловской области среди туров по городам и заграничным странам можно увидеть вакцинные туры. Так, туроператоры предлагают по ним отправиться в другую страну, чтобы поставить зарубежную вакцину. Разбираемся, зачем нужна такая услуга, насколько она востребована и сколько стоит отправиться в тур из Екатеринбурга.

ЧТО ТАКОЕ ВАКЦИННЫЙ ТУР

Вакцинный тур – это тур, по которому турист уезжает за границу, чтобы поставить зарубежную вакцину. В программе вакцинного тура туроператоры предлагают улететь от трех до семи дней в Сербию или Хорватию, чтобы сделать там вакцины, одобренные Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения.

Среди популярных зарубежных вакцин, одобренных ЕС и ВОЗ есть двухкомпонентные вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna и однокомпонентная Johnson & Johnson или Janssen. Но этих вакцин нет ни в Свердловской области, ни в России.

ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ЗАРУБЕЖНУЮ ВАКЦИНУ

Свердловчане могут уехать в вакцинный тур с целью получения визы Соединенные Штаты или страны Европейского Союза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря зарубежной вакцине у свердловчан есть возможность отправиться в путешествие по странам Европы или Америки, так как отечественная вакцина «Спутник V» не входит в список вакцин от коронавируса, одобренных ЕС и ВОЗ. Это тесно связано с другой причиной – получением визы.

– Причина этого тура далеко не связана с заботой о здоровье. Это скорее связано с необходимостью получения визы в ряд стран, в том числе и в Соединенные Штаты, ряд стран Европейского Союза и других, которые требуют, чтобы человек имел QR-коды вакцинами, одобренными в Евросоюзе и Соединенных Штатах, – рассказал журналисту «КП-Екатеринбург» Президент Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Еще одной причиной, почему туристы уезжают ставить вакцины – недоверие к «Спутнику». Поэтому, чтобы обезопасить себя они уезжают за границу. Однако, по информации Оперативного штаба Свердловской области, по зарубежным QR-кодам нельзя будет пройти в места, где они нужны.

- QR-коды формируются для сертификатов о вакцинации отечественными вакцинами, - рассказали в Оперштабе Свердловской области.

Чаще всего из Екатеринбурга летают в вакцинный тур в Сербию, Беларусь или Венгрию и тех странах, куда можно приехать без Шенгенской визы.

- В отличие от других европейских стран там можно получить по «Спутнику» визу туристическую, нормальную, не медицинскую, - объясняет Президент Уральской Ассоциации туризма.

ВОСТРЕБОВАН ЛИ ВАКЦИННЫЙ ТУР В СВРЕДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рынок вакцинного тура не носит массовое явление, но он все равно востребован Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сказать, что вакцинный тур из Екатеринбурга носит массовое явление нельзя, потому что есть другие способы получения визы, которых на просторах социальных сетей множество. Но, по словам эксперта, такая услуга все равно востребована и ей будут пользоваться.

Оценить количество этого рынка на данный момент не возможно, так как это направление не фиксируется в правовом поле.

– Я думаю, в большинстве случаев это идет в статистику именно медицинского туризма или экскурсионного и очень аккуратно рекламируется участниками рынка для получения вакцины, - рассказал Михаил Мальцев.

ВАКЦИННЫЕ ТУРЫ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

Туристам из Екатеринбурга предлагают отправиться в вакцинный тур за границу от трех до семи дней.

В стандартную программу вакцинного тура из Екатеринбурга в 2022 году входит перелет, проживание в отеле, сопровождение на вакцинацию, медицинская страховка, такси от аэропорта и обратно. Отдельно, оплачивается виза, если она нужна, перелет в обратную сторону, транспорт до пункта вакцинации и обратно. При желании, сходить на экскурсии или потратиться на другие развлечения.

После вакцинации придет сертификат на английском языке с QR-кодом. Результат о вакцинации зарубежной прививкой придет до 15 дней после однокомпонентной вакцины и 22 дней двухкомпонентной вакцины.

Туроператоры Екатеринбурга предлагают улететь из Екатеринбурга в Хорватию. Здесь можно поставить вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson или Janssen. Цена на вакцинный тур в Хорватию из Екатеринбурга: от 50 000 рублей на человека. В Хорватию отдельно оплачивается виза.

Поставить зарубежную вакцину от коронавируса можно в Хорватии, Греции или Сербии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улететь в вакцинный тур из Екатеринбурга можно в Грецию. Здесь можно поставить Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Цена на вакцинный тур в Грецию из Екатеринбурга: от 100 000 рублей на человека. Отдельно нужно доплачивать за визу.

Туристы могут улететь из Екатеринбурга в Сербию. Вакцины, которые здесь ставят: Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm. Цена на вакцинный тур в Сербию из Екатеринбурга: от 70 000 рублей на человека. В Сербии виза не нужна.

Улететь в вакцинный тур из Екатеринбурга можно в Армению. Здесь ставят вакцины: AstraZeneca и Moderna. Цена на вакцинный тур в Армению из Екатеринбурга: от 35 000 рублей на человека. В Армении виза не нужна.

Туроператоры Екатеринбурга предлагают улететь в вакцинный тур в Болгарию. Здесь можно поставить вакцины: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Цена на вакцинный тур в Болгарию из Екатеринбурга: от 35 000 рублей на человека. Отдельно доплачивается виза.