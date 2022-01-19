Сегодня в России есть три вида пособий для матерей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кому положены пособия на детей в 2022 году в Екатеринбурге и Свердловской области – рассказала Управляющий Свердловского регионального отделения ФСС России Елена Альшиц.

Сегодня в России есть три вида пособий для матерей. В Свердловской области пособия застрахованным лицам выплачивает Фонд социального страхования.

Кого государство относит к застрахованным лицам?

1. Граждане, которые работают по трудовому договору

2. Государственные служащие и работники муниципальных учреждений, а также их заместители

3. Работники производства

4. Священники

5. Заключенные

Также обязательному социальному страхованию подлежат фермеры, частные нотариусы, индивидуальные предприниматели, коренные малочисленные народы Севера в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, если представители этих категорий вступили в отношения обязательного социального страхования и уплачивают страховые взносы.

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Пособие по беременности и родам выплачивают от 70 до 110 дней после родов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

Если женщина усыновляет ребенка в возрасте до трех месяцев, то это пособие государство выплачивает со дня его усыновления и до истечения 70 дней со дня рождения ребенка. Если же усыновляются два и более детей, то дается не 70, а 110 дней.

Застрахованная женщина получает пособие в размере 100% среднего заработка. Максимальный размер выплаты в 2022 году составляет 63 932 рубля 40 копеек + районный коэффициент.

В случае, если застрахованная женщина трудится одновременно у нескольких работодателей, то размер пособия по беременности и родам не может превысить предельный уровень этого пособия по каждому месту работы.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Получить единовременное пособие может один из родителей или опекун Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получить такое пособие может один из родителей или опекун. Единовременное пособие при рождении ребенка до 31 января 2022 года – 18 886 рублей 32 копейки + районный коэффициент.

Если в семье больше двух детей, пособие выплачивают на каждого ребенка. Если ребенок умер, пособие не выплачивают.

ФСС Свердловской области обращают внимание, что с 1 января 2022 года выплачивает это пособие Пенсионный Фонд России.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Получить пособие могут временно нетрудоспособные матери либо отцы, родственники или опекуны. Они могут получить пособие, если находятся в отпуске по уходу за ребенком или же если работают в неполный рабочий день, либо на дому.

К ним относятся матери или отцы, родственники или опекуны, работающие в воинских частях, за границей, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Ежемесячное пособие выплачивают в размере 40% среднего заработка, на который начисляют материнское пособие.

В Свердловской области учитываются районные коэффициенты к зарплате.

Если у семьи двое и больше детей до полутора лет, размер пособия суммируется. Размер пособия не может быть выше 100% размера среднего заработка, и не может быть меньше суммы минимального размера пособия.

Если у семьи двое и больше детей до полутора лет, размер пособия суммируется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минимальный размер выплаты по уходу за ребенком в Свердловской области – с 1 января 2022 года 7 082 рублей 85 копеек.

Максимальный размер выплаты по уходу за ребенком в Свердловской области – с 1 января 2022 года 31 282 рубля 82 копейки.

Для оформления пособия нужно написать заявление в МФЦ, через портал «Госуслуги», органы соцзащиты одновременно с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

ФСС Свердловской области назначает и выплачивает пособие по уходу за ребенком не позднее десяти рабочих дней с подачи заявления и документов.

Пособие на ребенка в 2022 году выплачивается пятого числа каждого месяца. Если этот день приходится на выходные или праздники, то пособие выплатят до этой даты. Все пособия будут перечисляться на карту «Мир».

О получении пособия почтовым переводом можно узнать в почтовом отделении не раньше трех дней после одобрения заявления Фондом.

Кроме детского пособия, можно оформить пособие по безработице. В России нет фиксированного размера, так как он зависит от стажа, причины увольнения или же зарплаты за последние шесть месяцев. В регионах страны власти сами решают, увеличить ли пособие и добавить к сумме надбавку.

Напомним, в 2022 году минимальное пособие – 1500 рублей, максимальное – 12 792 рубля.

Первоначальное пособие назначат только на полгода. Максимальный размер пособия будут выплачивать только три месяца после одобрения заявления, потом по 5 000 рублей. Если получатель пособия не нашел работу в это время, ему могут назначить пособие еще раз, но уже в меньшем размере.

Напомним, что в прошлом году сохранилось повышенное пособие по безработице. Это постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Тогда размер пособия был от 1 500 до 12 130 рублей.