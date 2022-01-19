Рост верблюда - почти 2,5 метра. Фото: Анастасия Стрельцова

Что обычно дарят детям на праздники? Игрушки, гаджеты, книги… А вот жительница Екатеринбурга Наталья Семенова два года назад решилась на весьма необычный подарок. На Новый год своим дочкам Нике и Алисе она подарила настоящего верблюда. Теперь двухметровый красавец, которого назвали Алмаз, поселился на конюшне у Натальи среди лошадей и других животных.

Во сколько обходится уход за экзотическим животным, как девочки отреагировали на необычный подарок и как верблюд уживается с лошадьми - об всем этом Наталья Семенова рассказала «КП»-Екатеринбург.

Ника и Алиса помогают маме заботиться о новом пушистом друге. Фото: Анастасия Стрельцова

«БОЛЬШОЙ, КРАСИВЫЙ И ПУШИСТЫЙ»

Наталья Семенова с детства занимается лошадьми. Вместе с мужем она зарабатывает деньги на собственной ферме. Наталья разводит лошадей и катает на них всех желающих, а также занимается конным спортом. Сейчас на конюшне, которую арендует екатеринбурженка неподалеку от озера Шарташ, живут не только лошади, но еще кролики, еноты, павлины, и другие обитатели. А два года назад женщина решилась подарить дочкам еще одно экзотическое животное – самого настоящего верблюда.

Алмаз живет с другими лошадьми на ферме. Фото: Анастасия Стрельцова

- Знакомая предложила мне обменять верблюда на лошадь. Я сначала долго сомневалась, но девочки меня так упрашивали, говорили: «Мама, это же так здорово! Он такой большой, красивый, пушистый!» Я не смогла отказать любимым дочкам. Да и самой давно хотелось какое-то экзотическое животное вроде ламы, но Ника с Алисой уговорили меня остановиться на верблюде, - рассказывает Наталья. - Своих лошадей я никогда не отдаю и не продаю, поэтому специально для обмена купила лошадь и поменяла ее на нашего красавца. Вот так у нас и появился Алмаз.

По словам Натальи, верблюд умнее и проворнее лошадей. Фото: Анастасия Стрельцова

Девочки такому подарку были очень рады. По словам Натальи, они до последнего не верили, что мама все-таки заберет огромного пушистого друга на конюшню.

Сейчас животному уже двенадцать лет. Но для верблюдов это совсем небольшой возраст, ведь в среднем они живут около 50-60 лет. Верблюд очень большой и высокий. Его рост составляет два метра, двадцать сантиметров в горбах.

- Алмаз намного умнее и проворнее, чем лошади. Верблюд всегда знает, чего хочет, а если он чего-то не хочет, то этого делать никогда не будет, - смеется женщина.

Девочки были в восторге от такого подарка. Фото: Анастасия Стрельцова

Семеновы души не чают в своем экзотическом любимце. Да и сам Алмаз дружелюбно относится к другим людям и животным. А еще очень любит, когда его чешут и гладят, но иногда в силу своего подросткового возраста может проявить характер и закапризничать.

- Например, когда ему что-то не нравится, он может ударить копытом или начинает высоко прыгать во время прогулки. С такими вещами может справиться только опытный человек, - рассказывает Наталья. – Но мне помогает то, что я много лет занимаюсь лошадьми.

Наталья пристально следит за здоровьем алмаза. Фото: Анастасия Стрельцова

«ЖИТЬ НЕ МОЖЕТ БЕЗ БАНАНОВ»

За здоровьем такого большого экзотического животного Наталья следит очень внимательно.

- Чтобы содержать верблюда, требуется немногое, - скромничает женщина, - Кушает верблюд 24 часа в сутки. Он постоянно жует сено, даже лежа. Также в природе верблюды питаются колючками, но так как мы их не можем добыть в большом количестве, заменяем елочкой. Летом он кушает облепиху, шиповник. То, что он хорошо питается, видно стразу. У недокормленных верблюдов всегда падают горбы. У нашего красавца горбы ровные и высокие. Значит, ему всего хватает, и пищи, и витаминов.

В качестве прикорма Алмазу чаще всего дают хлеб. Но хозяйка признается, что больше всего он обожает другое лакомство.

- Алмаз жить не может без бананов. Очень их любит, - рассказывает Наталья.

На бананы и на многие другие продукты, которые необходимы, чтобы содержать Алмаза, Наталье с мужем в год приходиться выкладывать кругленькую сумму.

За год верблюд съедает около 100 тюков сена. Фото: Анастасия Стрельцова

- В год на содержание Алмаза у нас уходит примерно 300 тысяч рублей, иногда меньше. Мы пристально следим за его здоровьем. Очень не хочется, чтобы он болел, поэтому примерно раз в полгода к нам приезжает ветеринар, чтобы сделать плановый осмотр. Но больше всего денег уходит на сено. На Алмаза в год приходится около 100 тюков сена. Летом один такой тюк стоит 500 рублей, а зимой цена поднимается до 3000 рублей, - поясняет владелица животного.

Кроме питания такому животному, как верблюд требуется особый уход. Для того чтобы ухаживать за всеми своими животными Наталья каждый день приезжает на конюшню к шести утра. Она убирает стойла и вольеры, кормит животных. А после обеда на конюшню из школы приходят Ника и Алиса.

На уход верблюда у женщины уходит около 300 тысяч рублей. Фото: Анастасия Стрельцова

- Девочки всегда помогают мне по хозяйству. Несмотря на то, что Нике – одиннадцать, а Алисе – всего шесть лет, они понимают, что животные – это большая ответственность, и о них нужно заботиться. Также они помогают мне ухаживать и за верблюдом, которого выпросили, - рассказывает мама девочек.

- Мы с мамой не стрижем Алмаза, а долго и упорно вычесываем. На это может уйти от получала до двух часов, - рассказывают Ника и Алиса. - Еще мы его моем специальным шампунем, но он это очень не любит и упрямится. Но мы его все равно любим, нам нравится кататься на нем. Он мягкий и пушистый