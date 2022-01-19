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Общество19 января 2022 8:53

В Екатеринбурге обновлено более 60 км водопроводно-канализационных сетей

В 2021 году в Екатеринбурге обновлено 60,1 км водопроводно-канализационных сетей, из них 60% – капитально отремонтированные трубопроводы, 40% – новые сети для строящихся объектов.
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Фото из архива МУП «Водоканал»

Фото из архива МУП «Водоканал»

Благодаря выполненным работам МУП «Водоканал» Екатеринбурга зафиксировало снижение аварийности на сетях холодного водоснабжения на 8%.

За 2021 год в Екатеринбурге было заменено и построено заново более 60 км трубопроводов, из них 60% протяженности составило обновление изношенных и аварийных участков сети в рамках производственной программы Водоканала Екатеринбурга. Всего по производственной программе в минувшем году было заменено 25,6 км водопроводных и 10 км канализационных сетей. Благодаря выполненным работам удалось с опережением реализовать План по перекладке сетей, утвержденный Администрацией Екатеринбурга, и снизить аварийность на водопроводных сетях. «Аварийность на сетях в Екатеринбурге по итогам года - одна из самых низких среди городов-миллионников. За последние 4 года наблюдается уменьшение числа аварий на 1 километр сетей на 8%», - сообщил Владимир Косолапов, директор предприятия «Горводопровод». Самыми «отремонтированными» районами по итогам прошлого года стали Орджоникидзевский и Чкаловский - крупнейшие по численности жителей и занимаемой площади.

Фото из архива МУП «Водоканал»

Фото из архива МУП «Водоканал»

В свою очередь, строительство новых сетей в 2021 году в основном было сконцентрировано в южной части города. Среди них - вторая очередь ЖК «Светлый», завод «СМАК» на Кольцовском тракте, индустриальный «Про-Бизнес Парк» в районе ЕКАД, строящиеся жилые комплексы в квартале Московская-Авиационная - всего почти 80 новых подключенных объектов. По инвестиционной программе МУП «Водоканал» Екатеринбурга было построено 14,5 км сетей водоснабжения и 10 км водоотведения.

Отметим, что каждый 10 километр труб обновлялся высокотехнологичным способом бестраншейной укладки, который позволяет, не нарушая городского благоустройства и не создавая дополнительных неудобств жителям, произвести восстановление труб. «Наша задача – модернизировать инфраструктуру водопроводно-канализационного хозяйства города, и мы стараемся делать это ускоренными темпами, внедрять современные технологии для повышения качества подаваемого ресурса и удобства жителей города», - отметил генеральный директор МУП «Водоканал» Евгений Лузгин.

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