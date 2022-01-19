Цифры, которые впечатляют: «Екатеринбурггаз» подвёл итоги работы онлайн-сервисов

«Екатеринбурггаз» продолжает развивать средства дистанционного взаимодействия с клиентами

«Екатеринбурггаз» продолжает развивать средства дистанционного взаимодействия с клиентами. С июня 2021 «Екатеринбурггаз» запустил чат на сайте компании - за 7 месяцев работы сюда поступило 3309 обращений. Консультацию в чате можно получить за 15 секунд. Если же вопрос требует более тщательного рассмотрения, то он в обязательном порядке фиксируется, обрабатывается и ответ направляется потребителю через пару дней. Отметим, что в чат можно написать запрос даже в нерабочее время - ответ обязательно поступит посредством электронной почты. Вопросы поступают различные: как оплатить задолженность, как подать заявку на газификацию, порядок заключения договора на техническое обслуживание, когда будет проходить ТО и, конечно же, как вызвать слесаря.

Важным каналом коммуникации служит интернет-приемная, она функционирует более двух лет. За текущий год через этот сервис поступило 2 154 запроса, например, как согласовать проект, кто занимается благоустройством территории после проведения работ, какой порядок действий при выносе газопровода. Наиболее сложные обращения рассматривает главный инженер. В последнее время все чаще поступают благодарности - за 2021 год специалистам компании пришло 50 благодарственных писем.

«Несомненно, это очень приятно, это значит, что мы движемся в правильном направлении, активно развиваем клиентские сервисы и будем продолжать это делать, так как результаты нас вдохновляют. Наши сотрудники постоянно совершенствуют навыки коммуникаций с клиентами. Мы бережем время наших потребителей, внедряя различные инструменты для взаимодействия», - отметил генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков. В ближайшие дни свой облик изменит и официальный сайт компании.

В 2020 году «Екатеринбурггаз» создал подразделение «Контакт-центр» и это абсолютный рекордсмен среди остальных каналов связи по количеству принятых обращений за 2021 год –принято 100 880 входящих звонков. 45% звонков касаются технического обслуживания. 27% обратившихся в контакт-центр оформляют заявки на подключение или ремонт газового оборудования. 10% жителей волнуют вопросы по задолженности за газ, 7% - тема газификации. Про перемонтаж газопровода интересуется 3% позвонивших. Обращения юридических лиц составляют 1%.

«Благодарим наших потребителей за активность и неравнодушие, за внимательность и ответственность и, конечно, за обратную связь», – отметил генеральный директор Валерий Боровиков.