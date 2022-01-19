В Екатеринбурге «заминировали» две школы

В столице Урала продолжается волна лжеминирований Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 19 января, снова «заминировали» два учебных заведения. Сообщения о минировании поступили в гимназии №104 и №161.

- Сообщение о минировании пришло до начала учебного процесса. Сейчас в гимназии №161 работают правоохранительные органы. Гимназия оповестила утром родителей, что сегодня учебный процесс начнётся с 10:00, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования.

Напомним, волна лжеминирований в Екатеринбурге началась в первый рабочий день после новогодних каникул. Сначала несколько дней сообщения о минировании поступали от неизвестных в несколько школ. Затем, 12 января, из-за сообщений о готовящемся взрыве эвакуировали 151 школу, 11 вузов и 10 колледжей. Еще через два дня, утром 17 января, поступила информация о минировании школы №1 и гимназии №2.

Кроме того, 18 января на почту ГУФСИН по Свердловской области пришло сообщение о минировании здания главка на улице улица Репина, 4А. В помещениях и на территории административной постройки взрывчатые вещества не обнаружили.

Ранее источник в силовых структурах рассказал «КП-Екатеринбург», что сообщения о лжеминировании приходили на электронную почту учебных заведений с адресов, которые зарегистрированы в США. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам страшно отправлять детей на учебу»: в Екатеринбурге после волны лжеминирований родители потребовали объяснений от ФСБ. Накануне 151 школу пришлось эвакуировать из-за сообщений о теракте (подробнее)