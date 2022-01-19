Крещение 2022 в Екатеринбурге: самые яркие кадры

Этой ночью в городе прошли массовые окунания в крещенские купели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 января верующие горожане праздновали Крещение Господне. В городе прошли массовые окунания в крещенские купели. Четыре из них были расположены на Верх-Исетском пруду. Наш фотограф сходил туда и снял, как проходили праздничные купания. Показываем самые яркие кадры.
Не все решались окунуться в купель с головой, но не этот мужчина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, в эту ночь в столице Урала было очень тепло - столбики термометра показывали всего -2 градуса. Поэтому окунуться в купель собралось много горожан. К полуночи на Верх-Исетском пруду уже была большая очередь из желающих окунуться.
Из-за теплой погоды многие горожане решились окунуться в эту ночь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Верх-Исетском пруду оборудовали четыре купели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После купания в купели девушки делятся впечатлениями с подписчиками в соцсетях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тех, кто решил окунуться поддерживали близкие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Некоторые испытали невероятные эмоции от купания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А этой девушке, кажется, так понравилось в купели, что она не хочет выходить
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Две купели были на улице и две в палатках
Фото: Алексей БУЛАТОВ