Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 3:55

Крещение 2022 в Екатеринбурге: самые яркие кадры

Показываем, как горожане окунались в купели на Визовском пруду
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Этой ночью в городе прошли массовые окунания в крещенские купели

Этой ночью в городе прошли массовые окунания в крещенские купели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 января верующие горожане праздновали Крещение Господне. В городе прошли массовые окунания в крещенские купели. Четыре из них были расположены на Верх-Исетском пруду. Наш фотограф сходил туда и снял, как проходили праздничные купания. Показываем самые яркие кадры.

Не все решались окунуться в купель с головой, но не этот мужчина

Не все решались окунуться в купель с головой, но не этот мужчина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в эту ночь в столице Урала было очень тепло - столбики термометра показывали всего -2 градуса. Поэтому окунуться в купель собралось много горожан. К полуночи на Верх-Исетском пруду уже была большая очередь из желающих окунуться.

Из-за теплой погоды многие горожане решились окунуться в эту ночь

Из-за теплой погоды многие горожане решились окунуться в эту ночь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Верх-Исетском пруду оборудовали четыре купели

На Верх-Исетском пруду оборудовали четыре купели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После купания в купели девушки делятся впечатлениями с подписчиками в соцсетях

После купания в купели девушки делятся впечатлениями с подписчиками в соцсетях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тех, кто решил окунуться поддерживали близкие

Тех, кто решил окунуться поддерживали близкие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые испытали невероятные эмоции от купания

Некоторые испытали невероятные эмоции от купания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А этой девушке, кажется, так понравилось в купели, что она не хочет выходить

А этой девушке, кажется, так понравилось в купели, что она не хочет выходить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две купели были на улице и две в палатках

Две купели были на улице и две в палатках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ