Крещение 2022 в Екатеринбурге: самые яркие кадры

Этой ночью в городе прошли массовые окунания в крещенские купели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 января верующие горожане праздновали Крещение Господне. В городе прошли массовые окунания в крещенские купели. Четыре из них были расположены на Верх-Исетском пруду. Наш фотограф сходил туда и снял, как проходили праздничные купания. Показываем самые яркие кадры.

Не все решались окунуться в купель с головой, но не этот мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в эту ночь в столице Урала было очень тепло - столбики термометра показывали всего -2 градуса. Поэтому окунуться в купель собралось много горожан. К полуночи на Верх-Исетском пруду уже была большая очередь из желающих окунуться.

Из-за теплой погоды многие горожане решились окунуться в эту ночь Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Верх-Исетском пруду оборудовали четыре купели Фото: Алексей БУЛАТОВ

После купания в купели девушки делятся впечатлениями с подписчиками в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тех, кто решил окунуться поддерживали близкие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые испытали невероятные эмоции от купания Фото: Алексей БУЛАТОВ

А этой девушке, кажется, так понравилось в купели, что она не хочет выходить Фото: Алексей БУЛАТОВ