«Давайте меня расстреляют»: депутат-грубиян разберет горку, которая возмутила жителей уральской глубинки

Фото: страница Максима Демашина во «ВКонтакте».

Депутат городской думы Артемовского Максим Демашин демонтирует детскую горку, которая вопреки его ожиданиям не понравилась жителям свердловского города. После новогодних праздников местные стали сообщать о травмах, якобы даже один мальчик сломал руку. Все это переросло в многочасовую перепалку в комментариях, где Демашин не стеснялся в выражениях.

Одно из них, где мальчика с длинными волосами называют слизняком, больше всего возмутило уральцев. По словам народного избранника, теперь ему поступают угрозы.

- Мне откровенно угрожают, хотя нет школьника мальчика Ярополка с длинными волосами на Кировке. Это лишь собирательный образ и неудачное выражение. Давайте сейчас меня расстреляют или зарежут. Это все из-за того, что я построил детскую горку. Я ее демонтирую 20 января, могу даже на видео это снять. Ее и так пришлось бы убирать, но в феврале. Все пишут про сломанные руки, но это непроверенная информация, - рассказал «КП»-Екатеринбург депутат Максим Демашин.

Ранее Демашин рассказывал, что на строительство горки ушло четыре дня.

«А заливал горку как? У меня шланги не хватало на трассу в 30 м. Таскал по 15- 20 метров контейнеры по 23 литра (2, 5 ведра). Таких за несколько дней руками своими натаскал больше 50 штук. Больше тонны воды руками. Мокрый весь по пояс. Не знаю, как я не заболел еще. В первом часу ночи 30 декабря ко мне приехал школьный товарищ Игорь Поперечный. Привез мне бутылку коньяка согреться. А вы в ЕДДС жалуетесь, гниды, фашисты, сволочи, упыри, мрази, нелюди», - писал в комментариях депутат.

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