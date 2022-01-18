Топ подарков новоселам

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

У нас есть список основной техники, без которой невозможно обойтись в новом доме и которая точно не будет обнаружена через несколько лет в запыленной коробке под кроватью.

Меняйте старое на новое

Чайник — один из самых востребованных подарков в новый дом. Как приятно будет новоселам заменить свой старый чайник на современную модель! Polaris PWK 1725CGLD Wi-Fi IQ Home управляется со смартфона. Не вставая с дивана, можно дистанционно включить/выключить чайник, настроить расписание работы или нагреть воду до определенной температуры. Крышка PWK 1725CGLD спроектирована по технологии Waterway PRO, что позволяет залить воду в чайник, не поднимая крышку. Обновите то, чем ежедневно пользуются все в семье.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Подарки для порядка в доме

В новую квартиру берем только нужное. Вертикальный отпариватель Polaris PGS 2200VA возьмет на себя функции гладильной доски, утюга и отпаривателя. Он сэкономит место и сделает процесс глаженья удобным. Мощность отпаривателя 2200 Вт способна деликатно справиться с любыми тканями. Гладильную систему удобно хранить и легко ей пользоваться.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Один прибор вместо нескольких

Блендер POLARIS PHB 1583L Silent — универсальная модель на кухне, которая заменит сразу несколько приборов. Вы сможете приготовить смузи, венчиком взбить крем для торта, измельчить овощи для салата и сделать картофельное пюре при помощи особой насадки. Благодаря этому блендеру все ваше меню станет разнообразнее. Прибор легко разбирается, быстро очищается под водой и имеет защиту от брызг. В комплекте нескользящая резиновая подставка, в которой его можно хранить. Техника линейки Silent тихо работает, и вы можете спокойно взбивать омлет, пока домашние спят.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Компактный подарок для удобного хранения

Набор посуды Polaris EasyKeep-4D станет подарком, которым будут пользоваться постоянно. Это универсальный вариант набора сковород с высоким бортом и съемной ручкой. Эту посуду очень удобно хранить — она займет полку небольшого размера. Сковороды можно использовать для запекания, а еще их легко мыть.

Такая посуда — современный подход к готовке и умной организации пространства на кухне.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Универсальные приборы для разных задач

Как хорошо, что в прошлом то время, когда дома нужно было иметь большой пылесос для генеральной уборки и второй поменьше — для ухода за кухней. Вертикальный беспроводной пылесос Polaris PVCS 4000 Handstick Pro с мощностью всасывания 160 аВт очень компактный и обладает встроенной УФ-лампой для дезинфекции поверхностей. Он позволяет проводить дома уборку любой сложности. Кроме того, если присоединить насадку напрямую, то в ваших руках окажется мини-пылесос, который приведет в порядок и мягкую мебель. Новоселы будут в восторге от тихой и качественной работы этого пылесоса.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Подарок для удовольствия

Многие не представляют, как начать свой день без чашки кофе. Кофеварка рожковая Polaris PCM 2001 с системой фильтрации Cream создает кофе с неподражаемой густой кофейной пенкой. Кофе точно получится идеальным благодаря итальянской помпе с давлением 20 бар. Кофеварка компактная, она может полностью закрыть потребности семьи, в которой любят кофе.