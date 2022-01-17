Финал «Лыжни России» в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет 12 февраля 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области пройдет «Лыжня России 2022». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Рассказываем, когда пройдет «Лыжня России-2022» и где записаться на массовый лыжный забег в Екатеринбурге и Свердловской области.

В 2022 году «Лыжня России» пройдет в Екатеринбурге и Свердловской области сразу после соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», который пройдет 5 февраля 2022 года. Распоряжение о проведении массовой лыжной гонки в Екатеринбурге и Свердловской области подписал Евгений Куйвашев.

- Жители области могут принять участие в любительском забеге со 2 по 12 февраля в своем муниципальном образовании, - рассказал Леонид Рапопорт.

«Лыжня России- 2022» в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет с соблюдением санитарных норм.

«Лыжня России-2022» в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет, как и в прошлом году в смешанном формате. Так, стартовать участники будут в несколько этапов по 50 человек.

Главный спортивный старт пройдет 12 февраля 2022 года в Нижнем Тагиле на территории комплекса «Аист».

Зарегистрироваться на «Лыжню России» в Екатеринбурге и Свердловской области в 2022 году можно на специальном сайте, как было в прошлом году. Ссылка на регистрацию появится позднее.

Там же можно будет посмотреть на итоговый результат, если участник сам зафиксировал результат на умных часах либо с другого прибора.

Список мест, где пройдет «Лыжня России» в Екатеринбурге и Свердловской области в 2022 году, будет известен позднее.

В прошлом году массовый забег проходил в парках Преображенский, ДЮСШ №2 «Межшкольный стадион», спорткомплексе «Калининец», спорт школе «Виктория» на лыжных базах в парке Маяковского и «Локомотив».