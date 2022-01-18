Зам главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева: про вакцинацию подростков и лжеминирование школ

Екатерина Сибирцева отвечает на актуальные вопросы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 18 января, заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказала о том, когда в столице Среднего Урала начнется вакцинация подростков от коронавируса, как система городского образования пережила волну лжеминирований в первую учебную неделю третьей четверти, и о том, как новым штамм коронавируса «омикрон» может повлиять на процесс образования в школах Екатеринбурга.

Запись беседы - на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92.3fm, а также в наших социальных сетях. Прямая трансляция эфира с Екатериной Сибирцевой организована на нашем сайте, а также на YouTube-канале.

Напомним, что на первой рабочей недели нового года в столице Среднего Урала прошла волна эвакуаций школ и университетов. Из-за этого занятия в 150 школах в один из дней оказались сорваны.

По словам заместителя главы Екатеринбурга, письма с угрозами "минирования" продолжают поступать и сегодня. Информация о них передается в правоохранительные органы.