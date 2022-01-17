Что будет с программой газификации в 2022 году?

Фото из архива Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 января на пресс-конференции «Интерфакса» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подвел итоги работы за 2021 год и рассказал о грядущих планах.

По словам министра, одним из приоритетных направлений стала программа социальной газификации. В настоящий момент по нему ведется активная работа: составлен и утвержден указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева план-график по догазификации, принимаются заявки от потребителей газа.

Фото из архива Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента запуска программы через сайт Единого оператора газификации РФ и Госуслуги было принято более 17500 заявок, заключено более 4000 договоров и уже более тысячи потребителей подключились к газу в рамках догазификации.

«В настоящий момент мы выявили согласие на участие в догазификации более 30 тысяч потребителей. Жители стали активно подавать заявки, так как увидели, что программа работает, строят газопроводы и подводы к домам. И за эту работу средства граждан не берутся», - отметил Николай Смирнов.

Также министр отметил, что по итогам 2021 года было построено более 212 км газораспределительных сетей, которые в свою очередь дадут возможность подключиться к газу 8828 домовладениям. В 2022 году будет уделено особое внимание строительству новых газораспределительных сетей в городах Свердловской области. Так, модернизация ГРС в Сухом Логу позволит в два раза увеличить пропускную способность сетей.