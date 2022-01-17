В страшном пожаре в Екатеринбурге погибли две сестренки, пока мать ушла в магазин

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге в пожаре погибли две девочки 3 и 4 лет. Возгорание произошло в частном доме по улице Источной, что на окраине Кировского района.

- 34-летняя мать вместе со своим сожителем ушла в магазин, оставив в частном доме по улице Источной двух дочерей. Во время пребывания детей одних в доме по неустановленной пока причине в одной из комнат произошло возгорание, в результате которого возникло сильное задымление, - отмечают в СУ СК по Свердловской области.

Женщина пыталась откачать дочерей, но безуспешно. Спасти жизнь малышкам не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Известно, что у матери девочек были проблемы с законом. Ранее она была судима за нанесение побоев и жестокое обращение с детьми. Также ее штрафовали за ненадлежащее воспитание.

Дом семьи. Фото: Google maps

- Возможным эпицентром возгорания могло быть место расположения дивана, где были обнаружены соответствующие следы. При осмотре тел девочек внешних признаков насильственной смерти сыщики не обнаружили, скорее всего, дети надышались смертельным едким дымом. Жилище печного и центрального отопления не имело, оно обогревалось при помощи электроприборов, - добавил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что прошлой весной под Нижним Тагилом в пожаре погибли пять детей. Позже в МЧС рассказали, что причиной возгорание стало короткое замыкание.