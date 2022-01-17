В Екатеринбурге в ДТП пострадали две семьи

Водитель Hyundai Solaris после ДТП находится в тяжелом состоянии Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в воскресенье, 16 января около коттеджного поселка Зеленоборский-1 произошло ДТП в котором пострадали двое взрослых и трое детей - члены двух семей.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по автомобильной дороге со стороны улицы Лучистая в сторону коттеджного поселка Зеленоборский-1, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с автомобилем Lifan Solano, водитель которого двигался во встречном направлении, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем Hyundai Solaris находилась 39-летняя женщина, на заднем пассажирском сиденье справа в бустере сидел ее семилетний сын. Мать доставили в больницу с травмой плеса, ребенка - с сочетанной травмой. Отец мальчика, прибывший на место аварии, рассказал, что жена по данному маршруту ездит постоянно и дорогу знает. Как произошло столкновение, она объяснить не смогла, так как находится в тяжелом состоянии.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Lifan Solano ехали 33-летний мужчина - водитель, девятилетняя девочка и ее мама. Отец ребенка, находившийся за рулем, получил травму головы и ноги, его супруга - перелом ребер, девочка - получила травмы головы и руки. Они также были доставлены в больницы.

Жена пострадавшего водителя Lifan Solano рассказала, что дочь находилась на заднем пассажирском сиденье слева, не пристегнута штатным ремнем безопасности. Перед ДТП она увидела, как Hyundai Solaris выехал им навстречу, муж попытался увезти автомобиль вправо, чтобы избежать аварии, однако не успел этого сделать, и произошло столкновение.

Госавтоинспекция Екатеринбурга настоятельно рекомендует использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Кроме того, водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.