В двойном ДТП со спецтехникой под Екатеринбургом пострадал школьник

В аварии пострадал школьник, которого отвезли в больницу, а потом отпустили домой. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Около 10 часов утра 15 января на 305 километре трассы Пермь – Екатеринбург произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 14-летний мальчик.

По данным ГИБДД Свердловской области, 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада Веста» столкнулась со стоящей на обочине комбинированной дорожной машиной, после чего отечественную легковушку вынесло на встречную полосу, где «Лада» влетела в иномарку «Форд Транзит», за рулем которого был 34-летний мужчина.

В ДТП пострадал 14-летний подросток, которого отвезли в ДГКБ №9 Екатеринбурга, и после осмотра отпустили домой.

- В момент аварии ребенок был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему серьезных травм не получил. Остальные участники ДТП не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения, - рассказывают в ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что виновница аварии проживает в Екатеринбурге, у нее 11-летний стаж вождения, ранее к административной ответственности она не привлекалась. Сотрудники ГИБДД выясняются обстоятельства ДТП.

В субботу в ГИБДД предупредили водителей о необходимости соблюдать ПДД в условиях плохой видимости из-за снегопада.