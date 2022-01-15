Силовики раскрыли подробности гибели женщины на пожаре в многоэтажке на Юго-Западе

Спасти женщину сотрудники пожарной службы не успели. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В пятницу в 23:10 на 12 этаже многоквартирного дома №16 по бульвару Денисова-Уральского на Юго-Западе в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил всю квартиру, в которой находилась женщина.

Не дождавшись помощи спасателей, 60-летняя женщина, выпала с балкона своей квартиры и разбилась насмерть. Сейчас силовики расследуют обстоятельства смерти хозяйки квартиры по фамилии Маркелова.

Следственный отдел по Ленинскому району областного СКР проводит проверку по факту гибели женщины. Специалисты осмотрели место ЧП и установили, что квартира в момент пожара была заперта изнутри, признаков криминальной смерти на теле женщины нет.

- Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершей направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Кроме того, совместно с МЧС устанавливается причина возгорания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Квартира полностью выгорела. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Также трагедию прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По его словам. По первоначальной информации, в квартире произошел пожар, во время которого на балконе квартиры кричала женщина.

- Это местная неработающая и не судимая жительница, 1961 года рождения, гражданка Маркелова. В этой двухкомнатной квартире, площадью 40 квадратных метров, она проживала с сыном, 1985 года рождения, которого на момент трагедии дома не было, - рассказал полковник Валерий Горелых.

Участковые во время опроса соседей выяснили, что сын погибшей регулярно употреблял спиртные напитки, не раз ночевал на лестничной клетке. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, так как очаг возгорания по предварительной версии находился на матрасе кровати.

- Оснований полагать, что история носит криминальный характер, у сыщиков пока нет, - заключил полковник Валерий Горелых.

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