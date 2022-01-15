Мэрия Екатеринбурга намерена продолжить расширение улицы Татищева в 2022 году

Сейчас расширенная часть Татищева упирается в "тупичок" на перекрестке с Красноуральской. Фото: сервис Яндекс-Карты

Администрация Екатеринбурга намерена продолжить расширят улицу Татищева в микрорайоне ВИЗ-Правобережный.

Первый участок от проспекта Ленина до улицы Красноуральской расширили к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. В этом году запланировано изъятие нескольких земельных участков, чтобы расширить проезд в обе стороны на участке от Красноуральской до Викулова. О такой перспективе заявил руководитель Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Екатеринбурга Алексей Храмов.

- Действующее законодательство предусматривает возможность изъятия земельных участков и недвижимого имущества, например, для строительства улично-дорожной сети и инженерных сетей. Безусловно, все необходимые процедуры будут проходить с учетом интересов собственников: сумма возмещения позволит обеспечить равноценную компенсацию, - приводит пресс-служба городской администрации слова Алексея Храмова.

Очередной участок, который расширят, составит чуть более 600 метров. Фото: сервис Яндекс-Карты

После этого, в ближайшие годы, процесс расширения улицы Татищева продолжится: сначала до улицы Лоцмановых, а позже – до перспективного Срединного кольца.

В январе 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил планы по переезде правительства региона в новые здания, которые будут построены на ВИЗе-Правобережном.

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