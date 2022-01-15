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Происшествия15 января 2022 6:27

В Екатеринбурге женщины напали на 90-летнего пенсионера и отняли у него 450 тысяч рублей

Одна из преступниц брызнула в лицо дедушке газовым баллончиком
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Пенсионер лишился крупной суммы денег

Пенсионер лишился крупной суммы денег

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге две женщины совершили разбойное нападение на 90-летнего пенсионера. По данным УМВД по Екатеринбургу, разбойное нападение совершено на улице Восточная.

14 января на улице к дедушке подошли женщины, которые представились сотрудницами социальной службы. Они спросили у пенсионера о наличии денег дома, на что тот ответил положительно.

Тогда «соцработницы» прошли в квартиру вместе с ее хозяином, где женщины попросили посмотреть на деньги, чтобы переписать их номера перед предстоящим обменом. Мужчина дал им 450 тысяч рублей, которые гостьи попытались заменить на «куклы».

Хозяин квартиры заметил подлог и стал протестовать, после чего женщины накинулись на деда, а одна из них брызнула ему в лицо из газового баллончика.

- Мужчина лишился всех своих сбережений. К счастью, госпитализация ему не понадобилась. В настоящее время по факту произошедшего следственным подразделением отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ «Разбой», - рассказывают в УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские обращаются к горожанам с просьбой помочь найти преступниц.

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