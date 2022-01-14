Из здания эвакуировали 10 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилось видео пожара в многоэтажке на улице Денисова-Уральского,16. Напомним, что возгорание произошло 14 января в 23:10. Из здания пожарные эвакуировали 10 человек, в том числе двое детей.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, горит квартира на 12 этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара пока неизвестна. На данным момент на месте работают десять единиц спасательной техники и 36 человек личного состава.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Алапаевске пожарные спасли человека из горящего дома на улице Гоголя. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пламя, которое распространилось на площади 50 квадратных метров, повредило стены, пол и домашнее имущество квартиры в двухэтажном здании.