Мария переехала в Казахстан сразу после окончания школы Фото: соцсети

Во время массовых беспорядков в Казахстане была убита уроженка Свердловской области 26-летняя Мария Ким. Женщина вместе с семьей жила в городе Тараз на юге страны. Не смотря на то, что это небольшой городок, где живет чуть больше 357 тысяч человек, его тоже охватили протесты. В тот роковой день мама троих детей возвращалась с коллегой с работы домой. Мария работала в кофейне в центре города администратором. О том, как все случилось, «КП»-Екатеринбург рассказала двоюродная сестра и крестная Марии Инна Калдыбаева.

- Инна, скажите, как вы узнали о том, что Маша погибла?

- Я узнала поздно. 6 января у нас была отключена и мобильная связь, и Интернет. 10 января мне позвонил родной брат Маши Сергей. Он спросил: «Инна, Машу застрелили. Ты ничего не знаешь?» Я ответила, что нет, потому что не было связи. Нам никто ничего не говорил. Я предположила, что это ошибка и тут же набрала Маше - ее телефон был отключен. Я очень испугалась. Потому что раньше она всегда брала трубку. Я запаниковала. Мы стали искать Машиного отца. Дело в том, что ее родители уже давно не живут вместе. Мама и родной брат у нее остались в России, а папа живет в Казахстане. Когда мы вышли на ее папу, он подтвердил, что 6 января Машу застрелили.

Это последняя фотография Марии Ким. Она была сделана в Новый год 2022. Фото: Инна Калдыбаева

- Как это произошло?

- Она возвращалась домой с работы с подругой. Насколько я знаю, это тоже была молодая девушка. Маша купила торт, чтобы угостить детей. Праздник же был с 6 на 7 января. Девочки переходили дорогу, и был выстрел. Маша умерла сразу на месте. Ту девочку тоже доставили в больницу, она еще была в сознании. Пару дней она лежала в реанимации. Но потом тоже умерла. Сейчас в Интернете много, что пишут. Говорят, что было еще и 7 ножевых ранений. Но этого не было. Сегодня Маше было 9 дней. Мы были на поминках, я разговаривала с Машиным отцом. Он сказал, что было одно сквозное огнестрельное ранение в левую часть тела. Куда именно я не уточняла. Потому что это уже не так важно. Человека уже не вернуть.

Бандиты оставили без мамы трех деток. Фото: соцсети

- У Марии остались трое детей?

- Да, дочке Кате - 8 лет, сыну Жене 6 лет и их братику Саше – 4 года. Они жили все вместе в доме у свекрови в поселке под Таразом. В последнее время муж Маши Юра ездил на заработки в Алма-Ату. Маша снимала квартиру в городе недалеко от работы. А детки жили со свекровью. Маша их регулярно навещала. Она была очень хорошей матерью. Когда мы с ней встречались в городе, она всегда была с детьми. То она их на кружки водила, то в подготовительную школу. Она была полностью занята детьми. Вы даже не представляете, насколько она была хорошей матерью. Да, ей было всего 26 лет. Но для нее ее дети были смыслом жизни.

- Почему она ходила на работу в такое неспокойное время?

- Вот этого я не знаю. Люди понимали, что лучше оставаться дома. После Нового года у многих были каникулы, и потом, когда все это началось, многие предприятия не работали. Тараз небольшой город, но были и поджоги, и волнения, и беспорядки... Я не знаю, по какой причине работало Машино заведение. Она трудилась в кофейне администратором. Почему я это знаю? Потому что как-то раз я шла мимо ее работы, она меня увидела, окликнула и все показала, тогда же рассказала, что снимает квартиру недалеко от кофейни.

Мария Ким работала администратором в кофейне Фото: соцсети

- Как давно Мария переехала в Казахстан?

- Сразу после окончания школы в России. Она приехала сюда, поступила в колледж. Там познакомилась с будущим мужем Юрой. Лет 9-10 назад они поженились. Но она периодически ездила в Россию. Навещала маму с братом. Двух деток она родила в России, а третьего уже в Казахстане. Все дети Юрия. Сейчас они были с ее отцом, со своим дедушкой. Сегодня их должна была забрать свекровь Маши. Потому что с понедельника начинается школа. У нас ведь до 17 января продлили каникулы в связи с беспорядками.

- Некоторые знакомые Марии говорили, что Маша и Юра были в ссоре.

- В семье у них всякое было. Я когда виделась с Машей, она говорила, что бывают разногласия. Но, как и у всех. На поминках Юра был, говорил, что с Машей они созванивались 30 и 31 декабря. Они разговаривали, общались. Я сделала вывод, что они помирились.

Марии было всего 26 лет. Фото: соцсети

- Можете еще рассказать, какой была Мария.

- Замечательная, добрая, нежная, ласковая девочка. Никогда не грубила, никогда поперек ничего не говорила. И детей своих она страшно любила…

ОФИЦИАЛЬНО

Генконсульством России в Алма-Ате направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь, Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье М.В.Ким материальной помощи.

Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.