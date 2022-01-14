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Общество14 января 2022 14:45

Депутат Госдумы от Свердловской области выступил за введение платной вакцинации от COVID-19

Максим Иванов рассказал, что такие меры помогут бороться с антиваксерами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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При этом депутат отметил, что совсем скоро Россию может накрыть мощная волна "Омикрона"

При этом депутат отметил, что совсем скоро Россию может накрыть мощная волна "Омикрона"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы от Свердловской области анонсировал платную вакцинацию от коронавируса. Максим Иванов заявил, что такие меры помогут в борьбе с антиваксерами, которые наотрез отказываются делать прививку. Планируются, что их введут уже весной этого года.

В качестве примера депутат привел ситуацию с гражданами США, для которых вакцина стоит 40 долларов, а вот отечественный «Спутник» стоит 20 долларов, при этом люди выстраиваются в очереди, чтобы привиться.

В качестве примера депутат привел ситуацию с гражданами США, для которых вакцина стоит 40 долларов

В качестве примера депутат привел ситуацию с гражданами США, для которых вакцина стоит 40 долларов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Честно говоря, у меня, у врачей, у всех разумных людей заканчивается терпение переубеждать "антиваксеров" поставить себе бесплатную прививку от ковида. Антиваксеры спорят, доказывают, что круглое — это квадратное, а потом отправляются в реанимацию под ИВЛ. Кто-то не возвращается, - написал Максим Иванов на своей странице в социальных сетях.

При этом депутат отметил, что совсем скоро Россию может накрыть мощная волна смертельно опасного нового штамма «Омикрон», а тех, кто защитил себя и семью, сделав прививку, он похвалил, назвав ответственными и адекватными гражданами.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ