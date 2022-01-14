Помогали семейной паре лейтенант полиции Сергей Котовщиков и сержант полиции Алексей Галкин Фото: предоставлено В.Н.Горелых

Инспекторы ДПС помогли семейной паре, замерзающей на трассе под Нижним Тагилом. Их Renault Logan заглох ночью прямо посреди проезжей части, когда супруги возвращались домой в Магнитогорск. Супруги стали звонить в многочисленные службы, чтобы эвакуировать машину, однако спустя два часа к ним никто не приехал и они стали замерзать в холодном автомобиле. Тогда они позвонили в полицию.

- В дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» поступила информация о том, что на выезде из города Нижний Тагил в сторону поселка Черноисточинск прямо на полосе проезжей части находится автомобиль Renault Logan без движения и обозначений при наличии знака аварийной остановки. Сообщение передали патрульному экипажу ГИБДД, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н.Горелых

Лейтенант полиции Сергей Котовщиков и сержант полиции Алексей Галкин, приехав на место, в первую очередь посадили продрогшую пару в салон своего служебного автомобиля, чтобы они отогрелись, а затем организовали выезд эвакуатора и транспортировку сломавшийся машины в Магнитогорск.

- Жители Челябинской области прежде чем покинуть место происшествия искренне поблагодарили тагильских полицейских за отзывчивость и оперативное реагирование, - отметил полковник Горелых.

В морозы сотрудники ГИБДД несут службу на всех трассах в усиленном режиме. Участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью по телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61 или «102» с мобильного телефона, а также по телефону Единой службы спасения «112».

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