Уральцам с первым компонентом вакцины продлили вход в ТЦ и общепит

В торговые центры можно будет пройти не только по QR-коду, но и по справке о вакцинации первым компонентом вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Екатеринбурга и Свердловской области, которые поставили первый компонент вакцины от коронавируса, теперь могут посещать свободные от коронавируса зоны до 15 февраля 2022 года. Таким образом, срок разрешения по указу губернатора Евгений Куйвашева продлили на месяц.

- До 15 февраля продлен срок, в течение которого жители Свердловской области могут посещать здания и помещения, где созданы COVID-19-free зоны, по справке о получении первого компонента вакцины против коронавируса, - рассказывают в оперативном штабе Свердловской области.

Также до 20 января продлен срок возможности посещения ТЦ, объектов торговли и общепита, а также фитнес-центров, общественных бань, соляриев и массажных салонов без QR-кодов и заменяющих их документов.

Напомним, что в последний месяц статистика по новым заболевшим коронавирусом гражданам постепенно снижалась. Это позволило разгрузить коечный фонд в медицинских учреждениях, подготовить их к новой волне из-за штамма «омикрон», а также ввести QR-каникулы, решение о продлении или не продлении которых примут на днях.

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