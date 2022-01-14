Александр Вяткин пропал 14 сентября Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге 14 сентября 2021 года пропал 45-летний офицер Александр Вяткин. В столице Урала он был в служебной командировке и в день пропажи должен был выехать домой в поселок Еланский Камышловского района, а через два дня выйти на службу, но перестал выходить на связь - его телефон стал недоступен. Дома его ждут жена и сын.

Александра Вяткина помимо родственников и волонтеров поисковых отрядов разыскивают военные следователи. Им удалось выяснить, что с 26 по 28 сентября 2021 года он проживал в гостинице «Мираж», расположенной в станице Ессентукская Ставропольского края. Где он может находиться сейчас неизвестно. Военными следователями по факту безвестного исчезновения военнослужащего расследуется уголовное дело.

- Военным следственным отделом СК РФ по Еланскому гарнизону расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения заместителя начальника штаба по связи - начальника связи штаба воинской части 31612 подполковника Александра Вяткина, - сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

Также там отмечается, что в ходе следствия каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о совершении противоправных действий в отношении Александра Вяткина, не установлено.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

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