Под Нижним Тагилом 15-летний горнолыжник сломал позвоночник на тренировке

Пострадавший подросток входит в сборную области по горным лыжам Фото: Андрей АБРАМОВ

Под Нижним Тагилом 12 января на горе Белой во время тренировочного заезда разбился 15-летний горнолыжник. Известно, что начинающий спортсмен занимался в отделении СШОР «Аист». Директор школы олимпийского резерва рассказал, что подросток является профессиональным спортсменом.

- Парень он опытный, входит в сборную области, один из наших лидеров, мы его готовили к спартакиаде. Могу заверить, что тут не было тренерской ошибки, это просто несчастный случай, к сожалению, так бывает. Все случилось на разминке, это даже не была полноценная тренировка, - рассказывает «КП-Екатеринбург» директор «Аиста» Яков Миленький.

Спортсмена ввели в искусственную кому, чтобы доставить в Екатеринбург Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам менеджера, у парня диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника, переломы ребер, внутреннее кровотечение. Спортсмена ввели в искусственную кому, чтобы доставить его нейрохирургию больницы № 9 в Екатеринбурге. Также ситуацией заинтересовалась прокуратура.

- Предварительно, подросток при спуске на лыжах с горы «Белая» перед началом соревнований во время тренировочного спуска въехал в заградительную сеть, а затем в дерево, получив серьезные травмы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Все соревнования в тот день из-за инцидента пришлось отменить.