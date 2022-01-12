Парней гнобили из-за покрашенных волос: в Екатеринбурге школьники сняли мини-фильм о гендерном неравенстве

Большинству героев материала 16 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге школьники, участвующие в международном проекте «Виртуальная Медиалаборатория» сняли необычный видеоролик, в котором они рассказывают о случаях гендерного неравенства, с которыми они сталкивались в повседневной жизни. Большинству героев материала от 16 до 20 лет. Несмотря на юный возраст, ребятам было что вспомнить.

- Тема нового ролика - гендерное неравенство - очень острая и горячая, особенно для поколения Z. Всем участникам съемок было, что сказать, надеемся, свое мнение есть и у вас, - рассказали в пресс-службе студии молодежных медиа.

Участники рассуждали, а должны ли девочки выполнять мужскую работу и наоборот Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, 16-летний Арсений (имя изменено – прим.ред) рассказывает о том, что у его друзей были проблемы из-за того, что у них были покрашены волосы и ногти, его 16-летняя коллега поделилась своими переживаниями о семье, потому что ее родственники рассматривают девушку исключительно как продолжательницу рода, так как в семье нет мальчиков.

Помимо этого были затронуты темы о парнях, которые должны платить за девушек, а также должны ли девочки выполнять мужскую работу и наоборот.

- Ребята выбрали тему гендерного неравенства сами и говорят, что постоянно видят это в школе — занятия по технологии все еще раздельные, требования к мальчикам и девочкам часто разнятся, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель студии «Громко!». Алена Чехомова.

Ребята выбрали тему гендерного неравенства сами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также она рассказал, что женщина, что это в онлайн-проекте участвуют пять студий из Санкт-Петербурга, Чебоксар, Ижевска, Уфы и Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге на юриста Ресурсного центра для ЛГБТ составили два протокола за пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков. Анна Плюснина рассказал, что жалобу на деятельность организации подали психологи центров социальной помощи «Гнездышко» и «Каравела».