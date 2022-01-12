В полиции считали семью благополучной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летняя жительница Туринска стала фигурантом уголовного дела из-за смерти месячной дочки. Как стало известно «КП»-Екатеринбурга, трагедия произошла в свердловском городе 20 сентября. Девушка живет вместе с мужем и годовалым сыном. Утром она обнаружила, что девочка не подает признаков жизни.

Через несколько минут с работы вернулся супруг, он и вызвал скорую. Врачи приехали через 10 минут, но было слишком поздно.

- По телефону мужчина сообщил, что ребенок не дышит. Из носа шла кровь, посинела спина. Семья считалась благополучной, на учете не состоит. Хотя отец детей ранее был судим за угон. Экспертиза показала, что смерть малышки наступила от механической асфиксии от закрытия рта и носа. В ту ночь она спала с мамой. Вероятно, девушка случайно задавила дочку, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Лишь 11 января местный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.

Обвиняемая отказалась давать комментарии. Фото: личная страница матери девочки во «ВКонтакте»

Редакция «КП» связалась с обвиняемой, но свердловчанка отказалась отвечать на вопросы журналистов. На странице девушки дата смерти девочки отмечена плачущими смайликами. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что в начале декабря в селе Курьи 5-летняя девочка погибла от удара током. Малышку оставили с отцом, но мужчина напился и уснул. Оставшаяся без присмотра девочка полезла в розетку и получила смертельную травму.