«Если бы удар был в бок, без жертв не обошлось бы»: гонщик Сергей Карякин назвал причину аварии на Дакар-2022

После аварии уральской команде пришлось выйти из гонки. Фото: instagram.com/snagracing/

Команда гонщика Сергея Карякина вернулась в Екатеринбург из Саудовской Аравии, где проходил ралли-марафон Дакар-2022. Гонка все еще продолжается, но уральская команда вынуждена была покинуть ее раньше из-за ДТП, случившегося на трассе – в машину Сергея Карякина врезалась машина итальянской команды. Сегодня, 12 января, он рассказал, из-за чего это произошло.

- Машина команды из Италии вылетела из-за поворота, когда двигалась в направлении, противоположном направлению движения потока всего Дакар, - объясняет Сергей Карякин. – У нас скорость 100-110 километров в час. Итальянцы в повороте ехали на скорости примерно в 60 километров в час. По факту мы столкнулись лоб в лоб. Выехали они из-за поворота буквально за пять метров до нас. Была доля секунды, но, к сожалению, уйти от столкновения не удалось.

Штурман Антон Власюк (слева) и пилот Сергей Карякин (справа) уже вернулись в Екатеринбург. Фото: instagram.com/snagracing/

Сергей Карякин отмечает, что им повезло, что удар пришелся машине «в лоб», а не в бок. Благодаря этому его приняла одна из самых укрепленных частей машины.

- Если бы удар был в бок, без жертв не обошлось бы точно, - отмечает пилот. - Слава богу, что мы здесь, а не в больнице.

У самого Сергея Карякина при этом наложена шина на один из пальцев левой руки – он сломал его, когда после ДТП пытался открутить задний рычаг и тот вдруг упал ему на руку. Итальянской команде повезло меньше – одного из членов команды увезли с места аварии на вертолете с подозрением на перелом позвоночника. Но жертв могло быть и больше. В этом месте мчались друг другу лоб в лоб еще около 20 машин из разных стран.

- Хорошо, что мы были там, - говорит Сергей Карякин. - Мы просто выбегали на трассу, махали руками, чтобы другие экипажи тормозили.

Причиной случившегося уральская команда называет ошибки организаторов ралли. В роуд-буке, устройстве похожем на планшет, который выдается каждому экипажу, на маршруте были неточности.

- Представьте, вы едете по кольцовскому тракту. Проехали 200 метров и должны съехать в лес, сделать там крюк, чтобы «взять точку», которую придумали организаторы, чтобы запутать штурманов, и потом вернуться на эту же дорогу, - объясняет Сергей Карякин. – Так вот, расстояние между съездом и выездом обратно на дорогу всего 600 метров. Другой гонщик, итальянец, пропустил выезд с трека основной дороги, проехал 600 метров по прямой дороге и на высокой скорости завернул направо – нам в лоб. Мы-то поехали правильно, а лучше бы заблудились.

После аварии Сергей Карякин сломал палец, когда одна из деталей упала ему на руку. Фото: instagram.com/snagracing/

Также спортсмены пожаловались на работу самих роуд-буков. Например, на второй день Дакара, в них была неправильно поставлена одна из точек, до которых нужно было доехать. Она существовала не в том месте, в котором была указана в роуд-буке.

- Взять ее по роуд-буку было невозможно, - говорит Сергея Карякин. - Как ее взяли другие, проехав два с половиной километра по дюнам, для меня большой секрет. Недаром директор одной из крупнейших гоночных команд «Ауди» назвал директора гонки мошенником после этого.

Антон Власюк, который в уральской машине занимал место штурмана, отметил, что организаторы не доработали роуд-буки, но при этом обязали всех ехать по этим приборам. В прошлом году такое устройство было меньше по размеру и лишь у некоторых команд.

- В предыдущем приборе максимально много выдавалось информации от организаторов, - объясняет Антон Власюк. - И когда экипаж ехал в неправильном направлении или ехал лоб в лоб к другой машине, прибор подавал звуковой сигнал. В приборе, который командам выдали в этом году, сигнал не горел. Мы после аварии разговаривали с итальянским экипажем, они сказали, что у них это предупреждение не загоралось.

Отказываться от участия в последующих ралли Дакар, команда Сергея Карякина не намерена. Но сначала им нужно восстановить свою машину.

- Чтобы восстановить ее нужно немного времени, - говорит Антон Власюк. - Машина загружена на паром. Как только окажется в Екатеринбурге, мы ею займемся.

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